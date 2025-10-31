영주시, ‘푸드위크 코리아’서 농특산물 우수성 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영주시가 10월 29일부터 11월 1일까지 서울 코엑스에서 열린 '2025 푸드위크 코리아(제20회 )'에 참가해 지역 농특산물의 우수성을 홍보하고 판로 확대의 기반을 다지고 있다.

'푸드위크 코리아'는 농림축산식품부와 코엑스가 주최하고 한국농수산식품유통공사가 주관하는 국내 최대 규모의 식품 산업 박람회로, 올해는 42개국 950개 사가 참여하고 약 6만 5000명이 현장을 찾았다.

푸드위크 코리아에서 영주시가 참가해 농특산물을 홍보하고 있다. 영주시 제공

이번 행사에는 영주 지역의 한부각, 자연이든, 영주농산물유통센터, 소백인삼영농조합법인 등 4개 지역 대표 기업이 참여했다.

한부각은 고추·감자·가지 부각을, 자연이든은 도라지 가공품을, 영주농산물유통센터는 사과를, 소백인삼영농조합법인은 홍삼 제품을 선보이며 방문객들의 관심을 모았다.

부스에서는 시식 행사와 품목별 증정 이벤트가 진행돼 방문객의 발길이 이어졌다. 특히 사과, 부각류, 도라지 제품이 높은 판매율을 기록하며, 수도권 소비자들로부터 "품질이 뛰어나다"는 호평을 받았다.

서울 강서구 주민 김 모(30대) 씨는 "영주 사과는 향이 진하고 아삭해 확실히 다르다"며 "지방 특산물이 이렇게 품질이 좋을 줄 몰랐다. 온라인으로도 쉽게 구매할 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

또 성남 분당구 직장인 이 모(40대) 씨는 "부각을 처음 먹어봤는데 담백하고 고소했다. 포장도 세련돼 선물용으로 좋을 것 같다"며 "이런 박람회를 통해 지역 농가와 소비자가 직접 만날 기회가 많아졌으면 한다"고 했다.

영주시는 이번 참가로 수도권 소비자에게 영주 농특산물의 품질과 신뢰도를 직접 알리고, 참여 기업의 직거래 판로 확보와 매출 증대에도 실질적인 도움이 됐다고 평가했다.

시는 현장 반응을 토대로 향후 유통 전략과 마케팅 방향을 구체화할 계획이다.





강매영 유통지원과장은 "이번 박람회를 통해 영주 농산물이 품질과 신뢰를 동시에 인정받았다"며 "수도권을 중심으로 판촉과 홍보 활동을 강화해 지역 농가의 실질적 소득 증가와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

