"우린 깐부잖아"…젠슨황 '골든벨'에 환호, 이재용·정의선과 '소맥' 회동

서울 깐부치킨서 삼성·현대 총수와 한자리에

"디너 이즈 프리" 외치며 시민들과 함께한 이색 만찬

AI·반도체·모빌리티 협력 논의…“미래 함께 만들 것”

이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 저녁 서울 삼성동의 한 치킨집에서 '치맥' 회동을 하고 있다. 2025.10.30 조용준 기자

"에브리바디, 디너 이즈 프리!(Everybody, dinner is free!)"

30일 저녁 서울 강남구 삼성동의 치킨집 '깐부치킨'. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 "여기 있는 모든 사람들에게 저녁을 쏘겠다"고 외쳤다. 그 맞은 편에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장이 한 테이블을 마주하고 앉아 있었다. 맥주와 치킨이 놓인 소박한 술상차림이었지만, 전세계 반도체 및 모빌리티 산업의 중심을 이끄는 인물들이 한자리에 뭉쳤다. 매장에 있던 시민들이 환호했다.

황 CEO는 이날 오후 3시께 인천공항으로 입국해 오후 7시20분께 '치맥 회동' 장소에 도착했다. 젠슨 황은 치킨 집에 들어가기 전 취재진과 만나 짧은 질의응답을 가졌다.

그는 "내일 APEC 정상회의에서 한국 대통령님을 뵙게 되는 걸 정말 기대하고 있다"며 "엔비디아는 한국에서 여러 발표를 준비 중이며 훌륭한 파트너들과 함께 진행 중인 프로젝트를 공개할 것"이라고 말했다. 이어 "대통령님께 먼저 발표하실 수 있도록 약속드렸다"며 "내일 정말 멋진 소식과 우리가 함께하고 있는 여러 프로젝트를 여러분께 공유하겠다"고 밝혔다.

잠시 농담도 섞었다. 황 CEO는 "치맥(chimak)! '깐부(Gamboo)'의 뜻을 아시나요? 아주 좋은 겁니다. 건강에도 좋죠? 저는 치킨을 정말 좋아하고 맥주도 좋아합니다. 친구들과 함께 먹는 치킨과 맥주는 최고죠. 그래서 '깐부'는 완벽한 자리입니다"라며 웃었다.

그는 이어 "트럼프 대통령과 시진핑 주석이 블랙웰(Blackwell)과 관련해 논의하지 않았다고 들었다"는 질문에 "두 대통령이 아주 좋은 대화를 나누었다고 확신한다. 그것이 꼭 우리 일(엔비디아의 사업)과 관련된 주제일 필요는 없다"며 "미국과 중국은 각자의 큰 프로젝트와 중요한 의제를 갖고 있고, 좋은 대화를 나눈 것이 기쁘다"고 답했다.

또한 "삼성과의 HBM(고대역폭 메모리) 관련 논의도 있었다"며 "나는 몇 시간 전에 막 도착했지만, 앞으로 이야기할 주제가 정말 많다. 다양한 논의를 이어가게 될 것"이라고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 내부 손님들과 잔을 부딪히고 있다. 2025.10.30 조용준 기자

그는 검은 반팔 티셔츠 차림으로 자리에 앉았다. 약 5분 후 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장도 회동 장소에 도착했다. 황 CEO는 곧 엔비디아의 인공지능(AI) 서버 장비 'DGX 시스템'을 꺼내 이 회장과 정 회장에게 선물로 전했다.

환담이 오고 간 후 옆자리 손님이 소주와 맥주를 섞어 기계로 소맥을 제조하는 모습을 보며 "이건 뭐죠?"라며 흥미를 보였다. 시민이 직접 잔을 만들어 건네자 그는 웃으며 "한 잔 받아보겠다"고 했다. 이어 정의선 회장이 "저도 한 잔 더 말아달라"며 잔을 내밀었다. 분위기는 한층 풀렸다.

잔이 오가고 웃음이 번지던 중, 황 CEO가 갑자기 자리에서 일어나 잔을 들었다. 그리고 특유의 미소를 지으며 외쳤다.

"에브리바디, 디너 이즈 프리!(Everybody, dinner is free!)"라고 외쳤다. 매장 안에서는 시민들의 박수와 환호로 터졌다. 황 CEO는 "오늘은 제가 쏩니다!"라며 웃었고, 옆자리 시민들이 박수를 치며 "젠슨, 멋지다"를 외쳤다.

정의선 회장도 잔을 들고 크게 웃었다. "그럼 2차는 제가 쏘겠습니다!" 이재용 회장은 미소를 지으며 "많이들 드십시요"라며 잔을 들어 건배했다. 세 사람은 소맥잔을 맞부딪치며 웃음을 터뜨렸다. 공식석상에서는 보기 힘든 장면이었다.

이재용 삼성그룹 회장이 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 치킨 회동 중 받은 선물을 공개하고 있다. 2025.10.30 조용준 기자

짧은 농담 뒤에는 자연스레 진지한 산업 이야기가 이어졌다. 이날 세 사람의 회동은 단순한 식사가 아니었다. 엔비디아의 AI 컴퓨팅 역량과 삼성전자의 메모리, 현대차의 모빌리티 기술이 한자리에 모인 자리였다. 반도체와 자율주행, AI가 결합된 미래 산업의 방향을 상징하는 만남이었다.





황 CEO는 식사 내내 시민들의 요청에 응하며 사인을 해주고, 아이와 사진을 찍었다. 직원들에게 "정말 맛있다"고 말하며 엄지를 들어 보였다. 황 CEO는 이날 코엑스에서 열린 그래픽카드 '지포스(GeForce)' 한국 출시 25주년 행사에 참석한 뒤 다음 날인 31일에는 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 특별 세션에서 연설할 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 선물을 전달하고 있다. 2025.10.30 조용준 기자





