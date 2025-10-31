한국대중골프장협회, 일본골프장경영자협회와 업무 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골프장 산업 정보 공유 및 지속 발전

세미나와 포럼, 간담회 공동 개최 교류

사단법인 한국대중골프장협회가 일본골프장경영자협회와 업무 협약을 체결했다.

최근 양 단체는 양국 골프장 산업 및 골프장 경영에 관한 정보와 지식 교류, 세미나와 포럼, 간담회 공동 개최 및 상호 교류 등 양국 골프장 산업의 지속적인 발전에 힘을 모으기로 했다.

우정석 한국대중골프장협회 회장(왼쪽)과 데즈카 히로시 일본골프장경영자협회 이사장이 업무 협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한국대중골프장경영협회 제공

우정석 한국대중골프장협회 회장은 "이번 협약을 계기로 양 협회가 골프장 운영 경험과 경영 정보를 폭넓게 공유하고, 교류 폭을 확대해 양국 골프장 산업 도약에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다. 일본골프장경영자협회는 1969년 설립됐다. 골프장 경영 기업의 건전한 발전과 골프 보급을 목표로 다양한 활동을 펼치고 있으며 244개 회원사 골프장을 두고 있다.





데즈카 히로시 일본골프장경영자협회 이사장은 "양국 골프장 산업의 발전을 향한 첫걸음이다. 상호 교류와 협력을 통해 양국의 골프장 산업이 크게 도약할 수 있는 초석이 될 것으로 기대된다"며 "지속 가능한 미래를 내다보는 협력의 시작점이 되길 기대한다. 양국 골프장 경영자, 골퍼, 그리고 차세대를 이끌어갈 젊은 세대에게 새로운 가능성을 열어주는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.





