중구문화재단 신임 사장에 왕소영 아트위캔 대표이사

중구문화재단은 제9대 사장으로 왕소영 아트위캔 대표이사를 선임했다고 30일 밝혔다.

왕소영 신임 사장은 오는 11월3일자로 공식 취임해 3년간 재단을 이끌 예정이다.

중구문화재단에 따르면 왕 신임 사장은 상명대학교 및 동 대학원에서 성악 학·석사 학위를 취득하고, 이탈리아 우디네 국립음악원을 졸업했다. 이후 상명대·동국대·숭실대에서 후학 양성에 힘썼고, 정동극장 공연팀장 및 홍보마케팅팀장, 국립박물관문화재단 문화사업부장, 스페셜올림픽코리아 문화홍보부장 등의 보직을 거쳤다. 또한 한국발달장애인문화예술협회 '아트위캔' 대표이사로 재직하며 발달장애 예술인의 창작활동 지원과 문화예술 향유 기회 확대에 앞장서고, 국내외 무대 진출과 기업 연계 고용을 통한 자립 기반 마련에 기여했다.

또한 왕소영 신임 사장은 문화예술 및 사회공헌 분야에서의 공로를 인정받아 문화관광부장관 표창, 보건복지부장관 표창, 대한민국 올해를 빛낸 인물 대상(사회공헌부문), 서울특별시의회 의장상 등을 수상했다.

중구문화재단은 왕 신임 사장이 공연, 문화사업 등 문화예술 전반에서 풍부한 실무 경험을 쌓은 전문가라며 다양한 경험을 바탕으로 공공성과 예술성을 아우르는 균형 잡힌 문화예술 행정을 펼쳐갈 것으로 기대된다고 설명했다.

왕소영 신임 사장은 "충무아트센터를 매개로 문화가 일상 속에 스며드는 문화공동체를 조성하고, 급변하는 시대 흐름에 맞는 창의적 프로그램 신설로 다양한 계층의 문화 참여 기회를 확대하겠다"고 소감을 밝혔다.





중구문화재단은 올해로 개관 20주년을 맞았다. 지역 주민의 문화복지 증진을 위해 다양한 사업을 추진하고 있으며, 충무아트센터와 중구구립도서관 8개관을 비롯한 문화공간을 운영하며 지역 문화예술 활성화의 거점 역할을 하고 있다.





