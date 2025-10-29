국회 운영위 김현지 증인 채택 '불발'…강훈식 등 기관증인만 채택(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야 협상에도 증인 합의 실패

국민의힘 "의혹 규명 필요" 주장

민주당 "정치 공세" 맞대응

다음달 6일 국회 운영위원회 대통령실 국정감사에서는 강훈식 대통령실 비서실장 등 기관증인 12명만 채택했다. 여야가 수차례 협상했던 김현지 제1부속실장에 대해서는 증인 출석이 이뤄지지 않았다.

29일 국회는 운영위를 열어 '국정감사 증인 등 출석요구의 건'을 논의했지만 여야 합의 대신 거수 표결 방식으로 기관증인만 채택된 채 마무리됐다.

국민의힘은 이날 김 실장을 증인으로 출석시켜 국감 등에서 제기된 의혹 등을 규명해야 한다는 주장을 폈다. 더불어민주당은 이에 대해 정치 공세라고 맞받아쳤다.

김은혜 국민의힘 의원은 "김현지 증인 출석을 놓고 민주당이 내놓은 안은 오전 출석, 오후 불출석이라고 하는데 국감이 치킨인가. 반반 출석하게"라며 "김현지 한 사람 지키려고 하니 이런 코미디가 나오는 것"이라고 비꼬았다. 김은혜 의원은 "민주당은 국가 의전서열 3위인 대법원장은 불러내서 조롱하고 호통하면서 왜 1급 비서관이 오는 것을 이렇게 쩔쩔매고 눈치를 보느냐"고 지적하기도 했다.

곽규택 국민의힘 의원은 "김 실장과 관련해 산림청장 인사에 영향력을 행사했다는 의혹과 이재명 대통령의 재판 변호인을 사임시켰다는 의혹 등이 제기됐다"며 "(김 부속실장이) 총무비서관을 넘는 권한을 행사했다는 것이 확인된 만큼 반드시 출석해야 할 증인"이라고 언급하기도 했다.

김기표 민주당 의원은 "대통령 부부에 대해 할 말이 없으니 잘 알려지지 않은 대통령 참모 하나를 끄집어내 제1야당에서 총력을 다해 언론 플레이하고, 온갖 음해와 허위 사실을 유포하고 있다"고 비판했다. 전용기 민주당 의원은 "김 실장이 총무비서관으로 있던 것은 100일 남짓"이라며 "물어볼 게 그렇게 많나"라고 반문하기도 했다.

앞서 여야는 김 실장 증인 채택을 두고서 전날 협상을 벌였다. 전날 민주당은 김 실장이 오전 국감에만 출석하는 방안을 제안했지만, 국민의힘은 오전 감사 중에는 업무보고 위주로 이뤄져 질문 시간이 부족하다는 점 등을 들면서 제안을 거부했다. 이재명 대통령은 김 실장 증인 채택 문제와 관련해 참모 등을 통해 출석을 지시했던 것으로 알려졌다.





민주당은 대통령실 국감에 '12·3 내란' 진상 규명을 사유로 들어 윤석열 전 대통령 부부, 정진석 전 대통령비서실장, 김태효 전 국가안보실 1차장 등 전임 정부 인사의 출석을 요구한 것으로 알려졌다. 국민의힘은 최명수 세무사(김 실장 배우자), 전진배·제찬웅 JTBC 대표, 이부진 호텔신라 대표 등을 요구한 것으로 전해졌다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

