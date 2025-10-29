전경선 전남도의원, '2025 지방자치 의정대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지방의회 독립성·자치분권 실현 공로 인정

전남도의회 전경선 의원(더불어민주당·목포5)은 지난 28일 서울 여의도 국회의원회관 대회의실에서 열린 (사)한국유권자중앙회 주최 '2025 지방자치 의정대상' 시상식에서 광역의원 부문 의정대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

전 의원은 지방의회의 독립성 강화와 자치분권 실현, 도민 건강권 보장을 위해 펼쳐온 의정활동을 인정받아 이번 상을 받았다.

전경선 전남도의원

그는 특히 전국에서 유일하게 의과대학이 없는 전남의 의료 현실을 지속해서 알리며 국립의과대학 설립의 필요성을 강조해 왔다. 섬이 많은 전남의 지역적 특성을 고려해 의료 불균형 해소와 공공의료 확충의 중요성을 꾸준히 제기해왔다.

또 정부의 일률적인 규제와 경직된 재정 지원 체계를 지적하며 지역 맞춤형 정책의 필요성을 강조, 자치분권 실현과 지역 균형발전을 위한 다양한 제안을 내놓았다.

특히 지방의회의 법적·제도적 기반 강화를 위해 '지방의회법 제정 촉구 건의안'을 두 차례 대표 발의해 지방분권 논의를 전국적으로 확산시키는 등 지방의회 위상 제고에 기여했다는 평가를 받았다.





전 의원은 "이번 수상은 풀뿌리 민주주의를 함께 일궈온 모든 지방의회의 성과다"며 "앞으로도 지방의회가 진정한 주민의 대변자로서 지역 현장의 목소리가 제도 개선으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

