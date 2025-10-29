구미상공회의소↔경북소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생들의 교육활동과 취업 연계 활성화

지역 산업 발전에 기여할 전문 인재 양성

경북 구미상공회의소(회장 윤재호)와 경북 소프트웨어마이스터고등학교(교장 이창석)는 지난 28일 구미상공회의소 3층 회의실에서 윤재호 경북(구미)상공회의소 회장, 이창석 경북 소프트웨어마이스터고등학교 교장을 비롯한 구미상의 및 고등학교 관계자가 참석한 가운데 '경북(구미)상공회의소↔경북 소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식'을 개최했다.

「경북(구미)상공회의소↔경북 소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식」을 개최했다.(좌)경북 구미상공회의소(회장 윤재호) (우)경북 소프트웨어마이스터고등학교(교장 이창석)/김이환 기자

이번 협약식은 참석자 소개, 인사 말씀, 협약체결, 기념 촬영 및 상호 간담 순으로 진행됐다.

협약을 통해 학생들의 교육활동과 취업 연계 활성화 그리고 지역 산업 발전에 기여할 전문 인재 양성에 대한 상호 협력을 약속했다.





윤재호 회장은 "경북(구미)상공회의소와 경북 소프트웨어마이스터고등학교 간 본 협약을 계기로 산학협력을 견고히 함은 물론, 산업현장이 요구하는 역량을 갖춘 인재를 체계적으로 양성하여 궁극적으로 지역 기업에서 우수한 인재를 확보하는 데 기여할 수 있기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

