"엔비디아, 삼성·현대차와 GPU 공급 계약"…젠슨황, 꺼리던 15년 만의 한국행에 '주목'

미 매체, "엔비디아, 한국서 GPU 공급 계약 발표할 것"

中 대신할 시장으로 韓 부상

젠슨황, 미중 GPU갈등 해소 기대

트럼프·시진핑 만남서 GPU 규제 완화 논의 기대

젠슨 황 엔비디아 CEO가 28일 미국 워싱턴DC에서 열린 GTC 행사에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 게티이미지연합뉴스

엔비디아가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 삼성전자, 현대자동차, SK그룹과 그래픽처리장치(GPU) 공급 계약을 추진할 것으로 보인다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15년 만에 방한하면서 한국 기업과의 협력 확대는 물론, 인공지능(AI) 핵심 인프라인 GPU 공급망 재편에도 관심이 쏠리고 있다.

블룸버그 통신은 28일(현지시간) 황 CEO가 한국을 방문하는 동안 삼성전자와 현대자동차에 GPU를 공급하는 계약을 발표할 것이라고 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 한국 방문을 꺼려왔던 황 CEO가 협력 강화를 추진하는 이유는 한국이 GPU에 필요한 고대역폭메모리(HBM)를 공급하면서 동시에 새로운 GPU 수요처로 떠올랐기 때문이다.

우리 정부가 AI 주권 확보를 위해 30만장 규모의 GPU 확보 계획을 세우는 등 AI 전략을 강화하고 있는 점도 영향을 미쳤다. 엔비디아는 이미 7조원이 투입되는 SK그룹 데이터센터에도 GPU를 공급할 예정이다. 엔비디아 입장에서는 한국이 구매할 GPU가 미국 빅테크(대형 정보기술 기업)들의 구입 규모에 비하면 적지만, 중국이 자국산 GPU 사용을 독려하며 엔비디아 GPU 사용을 규제하는 상황에서 한국을 대안으로 고려해야 하는 상황이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 방한에는 GPU를 둘러싼 미·중 갈등 완화에 대한 기대감도 깔려 있다는 분석이 나온다. 황 CEO는 이날 워싱턴D.C.에서 열린 GTC 행사에서 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 지지를 밝히며 "미국이 승리할 수 있도록 대통령이 성공하기를 바란다"고 말했다.

이런 발언은 APEC 정상회의에서 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회동 가능성과 맞물려 주목받고 있다. 미국의 대중 수출 통제와 중국의 사용 규제라는 '이중의 칼날'을 맞이한 황 CEO로서는 이번 경주행이 새로운 모멘텀을 만들기에 최적의 장소다.





한편 이날 엔비디아 주가는 4.98% 급등한 201.03달러로 사상 최고가를 기록했다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

