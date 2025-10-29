'가속 패달' 밟은 포스코퓨처엠, 경고등 떴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 들어 주가 68% 상승

3분기 실적 발표 후 애널리스트 반응 엇갈려

SK·다올증권, 목표주가 30만원 상향조정

하나·한화증권, 가파른 주가 상승…보수적 접근 당부

이달 들어 주가가 70% 상승한 포스코퓨처엠에 대한 증권가 전망이 엇갈리고 있다. 포스코퓨처엠의 올해 3분기 실적을 확인한 증권사 애널리스트 가운데 일부는 실적 개선을 고려해도 추가 상승 여력이 제한적이라고 분석했다. 반면 SK증권과 다올투자증권 등은 미국과 중국간 분쟁에 따른 반사이익 효과가 클 것이라며 목표주가를 30만원으로 올려 잡았다.

29일 금융투자업계에 따르면 이달 들어 전날까지 포스코퓨처엠 주가는 67.9% 올랐다. 같은 기간 에코프로비엠이 기록한 상승률 53.8%를 웃돈다. 포스코퓨처엠 시가 총액은 21조4300억원으로 불어났다.

AD

포스코퓨처엠은 올해 3분기 연결 기준으로 매출액 8748억원, 영업이익 667억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 5.2% 줄었으나 영업이익은 4775.0% 늘었다.

최보영 교보증권 연구원은 "시장 기대치인 영업이익 257억원을 웃도는 실적을 달성했다"며 "고객사의 탈중국 수요와 이산화탄소 규제 영향으로 고함량 니켈 양극재(N86, N65) 출하량이 늘었다"고 설명했다. 이어 "전체 양극재 물량이 전 분기 대비 약 86% 증가한 것으로 추정한다"며 "가동률 상승에 따른 단위당 고정비 개선과 리튬 가격 상승에 의한 재고평가 충당금 등을 반영하며 영업이익이 늘었다"고 덧붙였다.

각 증권사 리서치센터는 포스코퓨처엠의 3분기 실적을 확인한 뒤 일제히 보고서를 냈다. 박형우 SK증권 연구원은 "음극재의 경우 미국의 대중관세 영향으로 중국 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보했다"며 "미국과 중국 분쟁에 따라 적격 전구체와 음극재를 기반으로 우위를 확보할 것"이라고 기대했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 "본격적으로 에너지저장장치(ESS)향 수익 개선 기조를 확인했다"며 "ESS 수주에 대한 가정 변화를 반영해 2027년 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정한다"고 분석했다. 이어 "올해 4분기 이후로 적격 전구체 기반 양극재 수요가 급증할 것으로 기대한다"고 강조했다.

반면 최근 주가 상승이 빨랐던 점을 고려해 보수적으로 접근해야 한다는 조언도 나왔다. 김현수 하나증권 연구원은 "이달 연휴 직후 10거래일만에 주가가 70% 상승하며 주가 상승 요인을 모두 반영해버렸다"며 "목표주가 19만8000원은 내년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 322배라는 점에서 밸류에이션으로 설명할 수 있는 매수 논리가 없다"고 분석했다.

그는 "시가총액 20조원 수준까지 상승은 펀더멘탈 논리로 설명할 수 있다"면서도 "이후 추가 상승으로 다소 부담스러운 가격대에 진입했다"고 지적했다.





AD

이용욱 한화투자증권 연구원도 "이차전지 업종의 흑자 전환 기대감과 미국의 탈중국 정책 수혜 기대가 맞물려 포스코퓨처엠 주가는 9월 저점 대비 90% 급등했다"며 "내년 실적 불확실성이 커진 만큼 단기 주가 상승 이후에는 신중한 접근이 필요하다"고 당부했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>