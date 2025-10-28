화성시, 중장년 남성 자살 예방을 위한 100인 토론회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 화성시는 27일 푸르미르 호텔 사파이어홀에서 화성시지역사회보장협의체 자살예방분과·화성시자살예방센터 공동 주관으로 '중장년 남성 자살예방을 위한 100인 토론회'를 개최했다.

27일 화성 푸르미르호텔에서 열린 '중장년 남성 자살 예방을 위한 100인 토론회'에서 정명근 화성시장이 발언하고 있다. 화성시 제공

이날 토론회는 지역의 주요 자살 고위험군으로 꼽히는 중장년 남성층의 자살률을 낮추기 위해 시민과 전문가, 유관기관이 실질적인 자살예방 정책을 발굴하기 위해 마련됐다.

주지영 서울시자살예방센터 상임팀장이 진행을 맡은 이날 토론에서는 참여자 모두가 주체가 돼 자유롭게 논의에 참여하는 '오픈 스페이스' 방식으로 열렸다.

토론에는 화성시 서부·동탄·동부보건소, 화성시자살예방센터, 29개 읍면동 지역사회보장협의체 및 통합사례관리사, 한림대 동탄성심병원 생명사랑 위기대응센터, 상담유관기관 연합회, 지역사회 복지관 등의 실무자 100여 명이 참가했다.

참석자들은 이날 토론에서 ▲중장년 남성이 위기 속에서 도움을 요청하지 못하는 이유 ▲지역 내 실천 가능한 자살예방 방안 ▲기관 간 협력체계 강화 전략 등의 주제와 관련된 의견을 자유롭게 나누며 지역사회 각 분야의 다양한 생각과 경험을 공유했다.

정명근 화성시장은 "자살은 어느 한 기관이 아닌 지역사회 전체가 함께 책임지고 해결해야 할 중대한 사회 문제"라면서 "지역 내 유관기관과 연대해 지역 내 안전망 구축을 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.





한편 시는 지난 2022년부터 '자살예방 핫라인'을 운영해 오고 있으며, 지난달에는 자살대책추진본부를 출범해 범부처 자살예방계획을 수립했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

