숨 고르는 코스피…장 초반 약세

시총 상위 대부분 하락…바이오, 원전 등만 강세

28일 코스피가 하락 출발하며 장 초반 3000대로 떨어지기도 했다. 그간 가파른 상승에 따른 차익실현 매물 출회로 숨을 고르는 모습이다.

이날 코스피는 전날 대비 0.80% 내린 4010.47로 출발했다. 오전 한대 3984.48까지 내려가며 '4000피'가 깨지는 듯싶었지만 이내 회복했다. 오전 9시22분 기준 4011.56을 보이고 있다.

외국인과 기관의 순매도가 지수 상승을 제한하고 있는 모습이다. 이들은 각각 6818억원, 3109억원을 순매도했다. 개인은 1조670억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 전기·전자(-1.74%), 운송장비·부품(-1.27%), 제조(-1.15%), 건설(-1.06%) 등의 순서로 하락 폭이 컸다. 반면 제약(1.35%), IT서비스(!.28%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목들도 주춤하는 모습이다. HD현대중공업(-3.5%), SK하이닉스(-2.9%), 삼성전자(-2.2%), 현대차(-1.7%), 한화에어로스페이스(-1.5%),LG에너지솔루션(-1.3%), 기아(-1.2%) 등 대부분 1% 넘게 하락했다. 삼성바이오로직스(1.7%), 두산에너빌리티(1.5%)만 오르고 있다.

코스닥은 0.01% 오른 902.82로 출발했다. 역시 장 초반 896.36까지 내려갔지만 다시 반등하며 906.71을 기록, 52주 신고가를 경신했다. 오전 9시22분 기준 전날 대비 0.41% 오른 906.37을 기록했다.

역시 외국인과 기관이 각각 1113억원, 91억원을 순매도했다. 개인은 1409억원을 순매수했다.

코스닥 시장에서는 상승 업종이 더 많았다. 건설(1.88%), 유통(1.20%), 출판·매체복제(1.08%), 의료·정밀기기(1.01%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수였다. 금속(-0.80%), 운송장비·부품(-0.70%), 전기·전자(-0.52%) 등은 하락했다.





시총 상위 10위 종목에서는 레인보우로보틱스(2.3%), 파마리서치(0.9%), 리가켐바이오(0.2%), 에이비엘바이오(0.1%) 등이 올랐다. 에코프로비엠(-3.1%), 삼천당제약(-2.2%), 펩트론(-2.0%), 에코프로(-1.9%), HLB(-0.9%), 알테오젠(-0.5%) 등은 내렸다.

