[경주APEC]김민석·최태원, 첫 손님맞이로 '글로벌 CEO 서밋' 문 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 오후 환영 만찬으로 시작

이재용·정의선·신동빈 등 총수들 모인다

글로벌 리더들 총출동, 경주 곳곳서 회동

'2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋'이 28일 오후 환영 만찬을 시작으로 막을 올린다. 세계 각국의 정상급 인사와 글로벌 기업 CEO들이 속속 도착하면서 경주는 산업과 외교, 기술이 교차하는 거대한 경제의 무대로 변했다. 경주 시내 곳곳은 각국 수행단 차량과 기업 로고가 붙은 버스들로 붐비고, 주요 호텔은 세계 주요 기업 총수단의 숙소와 미팅룸으로 꽉 들어찼다.

이날 오후 6시 경주 화랑 마을에서 열리는 비공개 환영 만찬의 호스트는 김민석 국무총리가 맡는다. 정부를 대표하는 김 총리와 APEC 행사를 주관하는 최태원 대한상공회의소 겸 SK그룹 회장이 기업인을 대표해 국내외 귀빈들을 영접할 예정이다.

28일 경주 예술의전당에서 2025 APEC CEO 서밋 개최를 앞두고 있다. 2025.10.28 강진형 기자

AD

다만 주요 그룹 총수들은 29일 개막식부터 공식 일정에 들어간다. 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등은 개막식 현장에서 글로벌 CEO들과 교류하며 본격적인 서밋 일정에 돌입할 예정이다. 환영 만찬은 글로벌 대기업 사장단과 임원들이 참석해 공식 행사의 서막을 여는 자리가 될 전망이다.

행사를 주관하는 최 회장은 CEO 서밋 공식행사를 포함해 주요 정상과 내외빈이 모이는 자리에 대부분 참석할 예정이다. 이재용 회장은 29일 CEO 서밋 개막식에 참석해 최태원 회장을 비롯한 국내외 참석자들과 만날 것으로 전해졌다.

유통가 총수들도 CEO 서밋으로 향한다. 신동빈 롯데그룹 회장은 CEO 서밋에 직접 참석해 전 세계 주요국 정상, 글로벌 기업인들과 교류하며 경제협력을 논의할 예정이다. 정용진 신세계그룹 회장도 CEO 서밋 개막식 등에 참석할 계획이다. 정준호 롯데백화점 대표와 정지영 현대백화점 사장, 허서홍 GS리테일 대표 등은 28일 경주 예술의전당에서 열리는 '퓨처 테크 포럼(유통)'에 참여한다.

최수연 네이버 대표는 전날 AI 퓨처 테크 포럼에 이어 28일 오후 환영 만찬부터 일정에 참여한다. 그는 29일 'AI 경제'를 주제로 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO와 사이먼 밀너 메타 부사장과 함께 연설에 참여한다. 또 유영상 SKT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표 등 주요 통신사 대표들도 서밋 기간 한자리에 모인다.

이 밖에도 해외 주요 인사들도 대거 참석한다. 사이먼 칸 구글 아태지역 부사장, 제인 프레이저 시티그룹 CEO, 대니얼 핀토 JP모건 부회장, 호아킨 두아토 존슨앤드존슨 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등이 참석해 자리를 빛낸다. 최 회장은 CEO 서밋에 앞서 초대사를 통해 "큰 기대를 가지고 역사와 미래가 만나는 경주로 여러분을 맞이할 소중한 기회를 기다리고 있다"며 "우리는 함께 지속적인 협력 관계를 구축하고 아시아 태평양 전역에서 더 번영하고 탄력적인 미래를 위한 새로운 길을 개척할 수 있다"고 밝혔다





AD

'APEC CEO 서밋 2025' 앱에서 연설자, 참석자들에게 소통할 수 있고, 장소, 일정 등 정보를 공유받을 수 있다. 앱 화면 캡처.

부대행사인 퓨처 테크 포럼부터 CEO 서밋, APEC 정상회의에 이르기까지 각양각색의 행사 자리가 마련돼, 국내외 기업인들과 정상들의 소통의 장이 될 전망이다. 경주 곳곳에서 열리는 행사장뿐만 아니라 행사 장소 내의 회의실 등을 통해 기업인들을 접촉할 수 있다. 'APEC CEO 서밋' 앱을 통해 참석자들의 정보를 파악하고 실시간 통역, 이벤트, 프라이빗 미팅룸 예약 등을 이용할 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>