김건희, 국립고궁박물관 수장고도 방문…"출입 기록은 없어"

2023년 3월 국가유산청 산하 고궁박물관 찾아

'직권남용' 지적에 박물관 "기록 누락" 해명

종묘를 다녀간 뒤 관련 기록을 남기지 않아 논란이 된 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 조선 왕실 유산이 보관된 국립고궁박물관 수장고까지 방문했던 것으로 드러났다.

27일 연합뉴스에 따르면 국가유산청은 이날 국회 문화체육관광위원회 소속 임오경 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에서 "김건희 여사가 2023년 3월2일 고궁박물관 수장고에 방문한 사실이 있으나, (방문 관련) 기록은 없다"고 밝혔다. 당시 김 여사는 고궁박물관 정문으로 입장해 지하 1층 과학문화실을 둘러본 뒤 수장고로 이동했고, 제2 수장고를 약 10분간 둘러본 것으로 전해졌다.

국립고궁박물관 수장고. 국립고궁박물관

AD

고궁박물관은 2024년 기준 지하 수장고 16곳을 포함해 총 19곳의 수장고를 운영하고 있다. 이 중 하나인 제2 수장고는 국보이자 유네스코 세계기록유산인 '조선왕조실록', 보물이자 세계기록유산인 '조선왕조의궤' 등 2100여 점을 보관하는 곳이다. 귀중한 고서와 기록물 등 전적(典籍)과 서화를 보관하고 있어 각별한 주의가 요구되는 공간이기도 하다.

고궁박물관의 '소장품 관리 규정'에 따르면 수장고는 통상 2명 이상 함께 출입해야 하며, 수장고 출입 일지를 두고 필요한 기록을 관리해야 한다. 박물관은 출입 시간과 사유, 출입자 전체 이름을 수기로 작성하도록 하고 있다.

2023년 3월2일 국립고궁박물관 수장고 출입 일지. 임오경 의원실

하지만 국가유산청과 고궁박물관이 제출한 2023년 2~3월 수장고 출입 일지에는 3월2일에 김 여사가 방문했다는 기록이 없다. 당일 수장고에 드나든 출입 기록은 ▲오전 9시 30분~12시20분 ▲오후 1시 20분~오후 5시 ▲ 오후 1시30분~오후 4시 총 3건이다. 박물관 측은 '구입 접수 유물 격납', '유물 열람' 등을 이유로 출입했다고 기재했고, 출입자 명단에는 박물관 소속 담당자 3명의 이름만 적혀 있다. 이에 대해 박물관은 "전시실이 위치한 본관 건물에 인접해 있고, 당일 유물 정리 등으로 직원들이 수장고 내 작업을 하고 있어 공개한 것으로 사료된다"고 해명했다. 그러면서 "당시 수장고 담당자 동행하에 (김 여사의) 출입이 이뤄졌으나, 기록 누락으로 파악된다"고 말하면서도 기록을 누락한 구체적 이유는 설명하지 않았다.

임 의원은 "제보에 따르면 김건희 씨가 (수장고를 둘러볼 당시) 조선왕조의궤를 보여 달라고 요청했다고 한다"며 기록 누락이 '고의적'으로 이뤄졌을 가능성을 제기했다. 또 그는 "일반인의 출입이 제한되는 박물관 수장고를 개방하도록 하고 (조선왕조) 의궤·실록 등 중요 국가유산을 개인적으로 둘러본 것은 명백한 '직권남용'에 해당한다"고 지적했다.





AD

한편 김 여사는 지난해 9월 유네스코 세계유산인 종묘에서 외부인들과 차담회를 가진 사실이 드러나 국가유산 사적 유용 논란을 일으켰다. 또 2023년 9월12일에는 경복궁을 방문해 일반 출입이 금지된 근정전 내부에 들어가 용상(임금이 앉는 의자)에 앉은 사실이 뒤늦게 알려지기도 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>