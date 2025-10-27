'反트럼프' 뉴섬 캘리포니아 주지사 "2028년 대선 출마 고려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CBS 인터뷰서 대선 출마 첫 공식화

트럼프와 맞서며 인지도 상승

카멀라 해리스 전 부통령도 재도선 시사

도널드 트럼프 미국 대통령과 정면충돌하면서 민주당 잠룡으로 부상한 개빈 뉴섬 미 캘리포니아 주지사가 다음 대선 출마를 고려하고 있다고 밝혔다.

뉴섬 주지사는 26일(현지시간) 미 CBS 뉴스 프로그램 '선데이 모닝'에 츨연해 2028년 대선 출마를 고려하고 있냐는 질문에 "그렇다, 그렇지 않다고 말하면 거짓말이 될 것"이라고 답했다. 그는 "2028년에 누가 등장하며 누가 그런 순간을 맞이할지 기대하고 있다"고 덧붙였다.

인터뷰에서 뉴섬 주지사는 "내 목표는 2026년 중간선거에서 민주당이 하원 통제권을 되찾는 것"이라며 "민주당이 중간선거에서 승리하면 트럼프 대통령의 대통령직은 사실상 끝날 것"이라고 했다.

2019년 1월에 취임한 뉴섬 주지사는 두 번째 임기를 소화 중이며 2027년 1월 임기가 끝난다. 주헌법상 임기 제한이 있어 3연임은 불가능하다.

뉴섬 주지사는 트럼프 대통령과 맞서며 인지도가 높아졌다. 트럼프 대통령이 캘리포니아에 연방 정부 군대를 배치하겠다고 하자 이에 정면으로 맞섰고, 이민세관단속국(ICE) 급습에도 비판의 목소리를 냈다. 그는 지난 7월 사우스캐롤라이나주를 찾아 여러 도시를 찾는 등 핵심 경합주들을 방문해 그의 대선 도전 가능성이 제기됐었다.

뉴섬 주지사뿐 아니라 지난해 대선 후보였던 카멀라 해리스 전 부통령도 재도선 의사를 밝힌 상태라 민주당 내 경쟁도 치열할 전망이다. 해리스 전 부통령은 최근 "아마도 대선에 다시 출마할 것"이라고 공개적으로 밝혔다.





앞서 트럼프 대통령은 헌법으로 엄격히 금지된 3선 가능성을 내비쳐왔다. 미 수정헌법 22조는 "누구라도 대통령직에 2번을 초과해 선출될 수 없다"고 규정하고 있지만, 트럼프 대통령은 올해 초부터 "그럴 수 있는 방법이 있다"고 말해 논란을 사기도 했다.





