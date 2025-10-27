'미국 출장' 김동연 "보스턴 완연한 가을…100조 투자유치 달성하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미국 출장 소식을 전했다.

김동연 지사는 27일 SNS를 통해 "착륙 직전 보스턴의 풍경도 완연한 가을"이라며 "14시간 긴 비행 끝에 보스턴에 도착했다"고 알렸다.

그러면서 "기내에서 기장님께서 저의 열렬한 팬이라며 사진을 찍자고 하시니 승무원분들도 성원한다며 덩달아 사진을 찍었다"고 소개했다.

이어 "이제 미국 일정 시작으로 약속드렸던 투자유치 100조원 이번 여정에서 꼭 달성하겠다"며 "달달 버스, 미국서도 열심히 달리겠다"고 약속했다.

김동연 경기도지사가 27일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김 지사는 앞서 26일 해외투자 유치와 외교 외연 확장 등을 위해 미국 출장길에 올랐다.

김 지사는 먼저 보스턴에서 차세대 비즈니스를 이끌어가는 세계한인경제무역협회 기업인과 바이오, 인공지능(AI), 기후테크 분야에서 핵심적인 역할을 하고 있는 한국계 과학자, 엔지니어, 기업인 등 젊은 인재들을 만난다.





또 E사와 투자협약(MOU)을 체결하고 A사 및 S사와는 경기도 직접 투자 결정을 유도하기 위한 투자 상담을 진행하며 자신의 임기 내 100조원 투자 조기 달성 행보를 이어간다.





