"젊을 때 심혈관 관리, 중년 이후 질환 위험 70% 낮춘다"

세브란스병원, 과거 검진 참여자 추적 관찰

젊은 시절부터 심혈관 건강을 꾸준히 관리하면 중년기 심뇌혈관질환과 신장질환 발생 위험을 70% 이상 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

24일 연세대 의대 예방의학교실 이호규·하경화 교수, 강남세브란스병원 신장내과 지종현 교수 연구팀은 국민건강보험 빅데이터를 활용해 2002~2004년 국가건강검진에 참여한 30세 성인 24만1924명을 추적 관찰한 결과 이러한 사실을 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 이들의 심혈관 건강을 신체활동, 흡연, 체질량지수(BMI), 혈압, 혈당, 혈중 지질 등 6개 항목을 기준으로 검진 시점마다 평가했다. 그다음 이를 종합해 30세부터 40세까지 10년간의 누적된 심혈관 건강 점수를 구한 뒤 5개 그룹으로 나눠 이후 평균 9.2년간 추적 관찰했다.

그 결과 심혈관 건강 수준이 상위 20%인 집단의 심뇌혈관질환과 신장질환 연간 발생률은 0.05%에 불과했다. 이들의 심혈관 건강 수준을 하위 20% 집단과 비교하면 상위 20% 집단의 심뇌혈관질환 발생 위험은 73%, 신장질환 발생 위험은 75% 낮았다. 심뇌혈관질환과 신장질환 예방 효과는 심혈관 건강을 더 높은 수준으로, 더 오랜 기간 유지할수록 뚜렷하게 나타났다.

심혈관 건강, 심뇌혈관·신장질환 발생과 연관

일반적으로 심근경색, 뇌졸중 등 심뇌혈관질환과 만성 콩팥병은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 공통된 위험 요소를 갖고 있다. 이 위험 요소들은 젊은 성인기부터 누적되다가 중년기 이후 질병으로 이어지기 때문에 젊은 시절부터 위험인자를 종합적으로 평가하고 관리하는 것이 중요하다.

이호규 교수는 "이번 연구로 젊은 시절 심혈관 건강 수준을 종합적으로 평가하고, 이를 장기 추적해 질병 예방에 미치는 효과를 규명했다"며 "심뇌혈관질환 예방 전략을 수립할 때 생애주기 전반에 걸친 포괄적 관리가 필요하다는 사실을 보여준 것"이라고 설명했다.





이번 연구 결과는 국제학술지 '미국의사협회저널 심장학'(JAMA Cardiology)에 게재됐다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

