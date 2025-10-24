위메이드맥스, 오픈월드 액션 RPG '프로젝트 탈' 첫 트레일러 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 전통 '탈'에서 영감 얻은 세계관

깊은 몰입감과 확장된 전투 경험 제공

위메이드맥스는 오픈월드 기반의 트리플A(블록버스터급) 액션 역할수행게임(RPG) '프로젝트 탈(TAL)'의 첫 공식 트레일러를 공개했다고 24일 밝혔다.

위메이드맥스 '프로젝트 탈' 대표 이미지. 위메이드맥스 제공

'프로젝트 탈'은 한국 전통 '탈'과 신화·설화를 현대적으로 재해석한 세계관을 중심으로, 싱글 플레이의 깊은 몰입감과 전략·전술적 재미를 동시에 구현한다. 자회사 매드엔진이 개발 중이다.

영상에는 오픈월드를 배경으로 거대 몬스터를 공격하는 클라이밍 액션, 약점 공략을 통해 전투의 흐름을 바꾸는 부위 파괴 공격, 적의 공격을 회피하고 동료를 활용해 반격하는 연계 스킬 등의 인게임 콘텐츠가 담겼다.

손면석 위메이드맥스 대표는 "'프로젝트 탈'은 상처 입은 세계를 치유해가는 감정적 서사와 정통 액션 RPG의 전투 재미를 결합한 작품"이라며 "매드엔진의 기술력과 예술적 감성이 어우러진 트리플A 타이틀로 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 오픈월드 액션 RPG를 목표로 한다"고 말했다.





'프로젝트 탈'은 오는 2027년 출시를 목표로 PC·콘솔 플랫폼으로 개발 중이다. 이번 트레일러는 '프로젝트 탈' 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

