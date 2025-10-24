현대카드 언더스테이지 신규 큐레이터 박재범, 웨이브투어스 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"다양한 장르 새 뮤지션 발굴"

현대카드는 '현대카드 언더스테이지' 새 큐레이터로 박재범과 웨이브투어스를 영입했다고 24일 밝혔다.

현대카드 언더스테이지. 현대카드

현대카드 언더스테이지는 현대카드의 독자적 시각에 큐레이터들의 깊이 있는 관점을 더해 다양한 장르의 아티스트들을 발굴·지원하고 소개하는 공연장이다. 유희열·김수로·장기하·손민수 등이 큐레이터로 참여 중이다.

새로 합류한 두 큐레이터도 현대카드 언더스테이지 장르를 확장하며 공연 문화의 새 역사를 써 내려갈 아티스트다.

박재범은 힙합과 R&B를 섭렵했다. AOMG, H1GHR MUSIC, WONSOJU, MORE VISION 등 다양한 회사를 세우고 프로듀서로서 아티스트를 발굴·양성해 왔다. 2017년 아시아인 최초로 JAY-Z의 레이블 'Roc Nation'과 전속 계약을 맺었을 만큼 국제적으로도 인정받는다.

웨이브투어스는 재즈와 록을 결합한 섬세하고 감미로운 사운드로 한국 인디 록 분야에서 역사를 쓰고 있는 밴드다. 최근엔 아시아·북미·유럽 투어를 했다. 지난달 현대카드 다빈치모텔에서 무대를 선보이며 관객 호응을 얻었다.

현대카드 관계자는 "새 큐레이터들은 기존 12명 큐레이터와 함께 새 뮤지션을 발굴하고 다양한 장르의 공연을 소개할 예정"이라며 "현대카드도 큐레이터들과 함께 대한민국 공연 문화 발전에 기여하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

2015년 문을 연 현대카드 언더스테이지는 지금까지 600명 넘는 국내외 아티스트와 20만명 넘는 관객이 함께 호흡하는 공간으로 자리 잡았다.





실리카겔·조원선·잔나비·장범준 등 한국 대중음악 아티스트들의 공연을 소개했다. 엘튼 존·스팅 등 거장, 잉베이 맘스틴·파슬스·크루앙빈 등 신예 해외 아티스트 공연도 꾸준히 진행했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

