현대카드 언더스테이지 신규 큐레이터 박재범, 웨이브투어스 합류

"다양한 장르 새 뮤지션 발굴"
현대카드는 '현대카드 언더스테이지' 새 큐레이터로 박재범과 웨이브투어스를 영입했다고 24일 밝혔다.
현대카드 언더스테이지는 현대카드의 독자적 시각에 큐레이터들의 깊이 있는 관점을 더해 다양한 장르의 아티스트들을 발굴·지원하고 소개하는 공연장이다. 유희열·김수로·장기하·손민수 등이 큐레이터로 참여 중이다.
새로 합류한 두 큐레이터도 현대카드 언더스테이지 장르를 확장하며 공연 문화의 새 역사를 써 내려갈 아티스트다.
박재범은 힙합과 R&B를 섭렵했다. AOMG, H1GHR MUSIC, WONSOJU, MORE VISION 등 다양한 회사를 세우고 프로듀서로서 아티스트를 발굴·양성해 왔다. 2017년 아시아인 최초로 JAY-Z의 레이블 'Roc Nation'과 전속 계약을 맺었을 만큼 국제적으로도 인정받는다.
웨이브투어스는 재즈와 록을 결합한 섬세하고 감미로운 사운드로 한국 인디 록 분야에서 역사를 쓰고 있는 밴드다. 최근엔 아시아·북미·유럽 투어를 했다. 지난달 현대카드 다빈치모텔에서 무대를 선보이며 관객 호응을 얻었다.
현대카드 관계자는 "새 큐레이터들은 기존 12명 큐레이터와 함께 새 뮤지션을 발굴하고 다양한 장르의 공연을 소개할 예정"이라며 "현대카드도 큐레이터들과 함께 대한민국 공연 문화 발전에 기여하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.
2015년 문을 연 현대카드 언더스테이지는 지금까지 600명 넘는 국내외 아티스트와 20만명 넘는 관객이 함께 호흡하는 공간으로 자리 잡았다.
지금 뜨는 뉴스
실리카겔·조원선·잔나비·장범준 등 한국 대중음악 아티스트들의 공연을 소개했다. 엘튼 존·스팅 등 거장, 잉베이 맘스틴·파슬스·크루앙빈 등 신예 해외 아티스트 공연도 꾸준히 진행했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>