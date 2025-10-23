포천시, 농가 인력난 해소 '농작업 위탁형 외국인계절근로 시범사업' 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법무부가 추진하는 '농작업 위탁형 외국인계절근로 시범사업' 대상 지자체로 포천시가 최종 선정됐다.

이번 시범사업은 기존의 농가 직접 고용 방식에서 벗어나, 지자체가 지정한 기관(법인)이 외국인 근로자를 고용하고 농가로부터 농작업을 도급받아 수행하는 새로운 형태의 근로 모델이다. 농가는 인력 고용 및 관리 부담을 줄일 수 있으며, 근로자는 보다 체계적이고 안정적인 근무 환경 속에서 일할 수 있게 된다.

포천시는 (재)포천시농업재단을 시행기관으로 지정해 2026년 3월부터 본격적으로 사업 추진에 나선다. 특히 고령농, 여성농, 영세농 등을 우선 지원해 효율적이고 지속 가능한 농작업 대행 체계를 구축할 계획이다.

농작업 위탁형 계절근로 제도는 농가의 인력난 해소뿐만 아니라 외국인 근로자의 근로여건 개선과 생산성 향상에도 기여할 것으로 기대된다. 또한 농번기 인력 수급의 불안정을 해소하고 농가의 경영 안정을 돕는 등 지역 농업 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 가져올 전망이다.

(재)포천시농업재단은 근로자 선발·고용, 농가 배치, 숙소 및 복지 관리 등 사업 전반을 전담하며, 근로자와 농가 간 매칭 효율성을 높이고 안정적 근무환경 조성에 주력할 예정이다.

백영현 포천시장은 "이번 시범사업 선정은 농가 인력난 해소와 포천 농업의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 "(재)포천시농업재단을 중심으로 농가와 근로자 모두가 상생할 수 있는 효율적인 영농 모델을 구축하겠다"고 말했다.





한편, 포천시는 캄보디아·라오스 등과 업무협약(MOU)을 체결해 2024년부터 외국인 계절근로 프로그램을 본격적으로 추진하고 있다. 외국인 근로자의 입국 규모는 2024년 58명, 2025년 189명, 2026년 약 432명으로 확대될 예정이다. 시는 이번 시범사업을 통해 농업 인력 지원체계를 한층 고도화하고, 안정적인 농업생산 기반을 마련한다는 방침이다.





