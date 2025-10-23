경기관광공사, 해외 마이스 관계자 대상 '팸투어'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기관광공사가 해외 마이스(MICE) 관계자를 대상으로 팸투어를 진행했다.

경기관광공사는 지난 20일부터 23일까지 글로벌 마이스 행사 유치 확대를 위해 해외 마이스 관계자들을 초청, 도내 마이스 인프라를 집중 소개하는 팸투어를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 경기도의 마이스 산업 경쟁력을 해외에 알리고, 향후 국제 행사 유치를 위한 네트워크를 강화하기 위해 마련됐으며, 유럽과 아시아 권역 6개국 10명의 글로벌 마이스 관계자들이 참석했다.

경기관광공사가 해외 마이스 담당자들을 대상으로 도내 팸투어를 실시했다. 팸투어 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기관광공사 제공

주요 일정은 고양 킨텍스·수원컨벤션센터 등 도내 대규모 회의·전시시설 현장 답사, 경기 유니크베뉴 4개소(수원전통문화관, 파주 아시아출판문화정보센터, 한국민속촌, 현대모터스튜디오 고양) 방문 등으로 나눠 진행됐다.

특히 경기 유니크베뉴는 경기도가 지정한 독특하고 특색 있는 마이스 행사 개최 공간으로, 전통문화와 현대적 시설이 조화를 이루며 차별화된 행사 경험을 제공하는 것이 특징이다. 참가자들은 이 같은 다양한 체험을 통해 도내 마이스 시설의 차별화된 매력과 문화적 가치 등을 직접 확인하는 시간을 가졌다.





경기관광공사 관계자는 "이번 행사를 통해 타 지역과 차별화 된 도내 마이스 산업의 매력과 경쟁력을 해외에 알릴 수 있는 좋은 계기가 됐다"며, "앞으로도 해외 마이스 시장에서의 입지를 넓히는 차원의 적극적 교류 활동 등을 통해 글로벌 마이스 행사 유치 확대를 위해 총력을 기울이겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

