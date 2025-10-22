곽노정 SK하이닉스 사장 "HBM4 성능·기준 모두 충족…양산성도 확보"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 '제18회 반도체의 날' 행사 참석

금탑산업훈장 받아 "SK그룹 지원 커"

시가총액엔 "고객 밀착 협력 중요"

메모리 호황기엔 "내년도 나쁘지 않아"

곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 사장은 시장 경쟁에 불이 붙은 6세대 고대역폭메모리(HBM), HBM4와 관련해 "고객들이 원하는 성능과 속도 기준을 모두 충족했고 양산성까지 확보했다"며 우위를 자신했다.

곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 사장이 22일 오후 '반도체의 날' 기념행사에 참석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 김형민 기자

곽 사장은 22일 오후 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 제18회 반도체의 날 행사에 참석하면서 취재진과 만나 HBM4 양산 준비 계획에 대한 질문을 받고 "순조롭게 진행 중"이라며 이와 같이 답했다.

SK하이닉스는 HBM4를 세계 최초로 개발하고 샘플을 엔비디아 등 고객사에 제공한 후 응답을 기다리고 있다. HBM 시장에서 그간 두드러진 행보를 보여왔던 만큼, 회사는 HBM4도 대량 공급을 자신하고 있다. 시장 상황도 SK하이닉스에는 긍정적이다. HBM을 비롯해, D램, 낸드플래시 등 메모리 시장 전반이 '슈퍼 사이클'이 전망될 만큼 호황기에 접어들었다는 분석이 시장에서 많다. 이에 따라 SK하이닉스 역시 상당한 호실적을 낼 것이란 전망이 적지 않다.

곽 사장은 이에 대해 "내년도 나쁘지 않을 것으로 본다"고 말했다. 이어 "얼마나 고객들이 원하는 어떤 성능, 특성, 양산성 등을 잘 따를 수 있느냐가 앞으로 중요할 것 같고 특히나 인공지능(AI) 산업이 점점 강조, 강화되면서 메모리의 중요성도 커지고 있기 때문에 고객들과 더욱 밀접하게 협력하고 진정한 파트너로 거듭될 수 있도록 하는 것이 중요할 것"이라고 했다.

그러면서 최근 고공행진 중인 회사의 시가총액에 대해선 "물론 시가총액도 중요하겠지만, 일단 저희는 고객과 더욱 밀착되고 좀 더 기여할 수 있는 방향으로 사업 목표를 잡으려 한다"며 "그러다보면 기업 가치도 그와 맞물려 상승할 것으로 본다"고 했다. SK하이닉스의 시가총액은 이날 장 마감 기준 350조원을 넘었다. 지난해 초 곽 사장이 제시한 "3년 내 시가총액 200조원" 목표도 훌쩍 넘어선 수치다.





곽 사장은 이런 회사 사장과 HBM을 통해 올해 우리 반도체 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 제18회 반도체의 날 시상식에서 금탑산업훈장을 받았다. 곽 사장은 "최태원 SK그룹 회장 등 그룹의 많은 지원이 있었기에 가능했다"고 소감을 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

