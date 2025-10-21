동의대학교, 2025년 석당메달·산학협력 우수교원 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금-최영현·문인혁 교수, 은-김이석·이경규·윤혜경·조용진·윤주상·권현주·김경태 교수

동의대학교(총장 한수환)는 21일 본관 2층 회의실에서 산학협력의 성과가 뛰어난 교원에게 수여하는 '2025학년도 산학협력상(석당메달)'과 '산학협력 우수교원 시상식'을 개최했다.

동의대 2025학년도 석당메달과 산학협력 우수교원 시상. 동의대 제공

AD

금메달에는 △최영현 교수(한의학과) △문인혁 교수(로봇공학과) 2명이 선정돼 산학협력상과 부상으로 순금 10돈의 석당메달을 수상했다.

은메달에는 △김이석 교수(영화학과) △이경규 교수(일본학과) △윤혜경 교수(기초교양학부) △조용진 교수(조선해양공학과) △윤주상 교수(인공지능학과) △권현주 교수(바이오의약학과) △김경태 교수(식품공학과) 7명이 선정돼 산학협력상과 부상으로 순은 7돈의 석당메달을 받았다.

또 △박병철 교수(자동차공학과) △박현 교수(인공지능그랜드ICT연구센터)가 산학협력 우수교원으로 선정돼 총장 표창장과 상금을 받았다.





AD

동의대는 2014년부터 연구수행 성과가 뛰어나고 외부수탁연구비 중 간접연구경비가 일정 금액 이상인 교수를 선정해 매년 시상하고 있으며, 메달의 명칭은 동의학원 설립자 석당 故 김임식 박사의 뜻을 기리기 위해 '석당메달'로 정했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>