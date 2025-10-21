고흥군, '고흥몰' 가을철 농수산물 특별 기획전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유자청·키위 등 최대 30% '할인쿠폰' 제공

전남 고흥군(군수 공영민)은 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 '고흥몰'이 가을철 수확의 계절을 맞아 오는 23일까지 '황금 들녘의 선물, 가을 수확 대축제' 특별기획전을 열어 가을 제철 농수산물 할인 판매에 나선다고 21일 밝혔다.

이번 기획전은 갓 수확한 고흥의 신선한 제철 농수산물을 소비자에게 합리적인 가격으로 제공하기 위해 마련됐다. 고흥을 대표하는 유자청, 키위, 석류, 귤, 등 가을 농산물과 함께 제철 수산물인 꽃게, 대하, 삼배체굴 등이 준비돼 풍성한 먹거리를 선보인다.

'고흥몰'이 가을 수확의 계절을 맞아 오는 23일까지 '황금 들녘의 선물, 가을 수확 대축제' 특별기획전을 열어 가을 제철 농수산물 할인 판매에 나선다. 고흥군 제공

특히, 행사 기간에는 소비자들이 최대 30% 할인쿠폰을 기획전 전용 상품에 사용할 수 있다. 이를 통해 제철의 신선함을 가득 담은 지역 특산물을 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

군 관계자는 "이번 기획전은 가을의 풍성한 수확을 소비자와 함께 나누고, 동시에 지역 농가의 소득 증대에도 기여하기 위해 마련된 축제의 장이다"며 "앞으로도 제철 먹거리와 다양한 특산물을 중심으로 차별화된 기획전을 지속 운영해 농가와 소비자가 함께 상생할 수 있는 유통 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





한편, 고흥몰은 계절·테마별 기획전과 다양한 온라인 판촉 활동을 통해 지역 농수산물의 브랜드 가치를 높이고, 안정적인 유통 판로 확대를 이어가고 있다. 2019년 9월 개설 이후 온라인 소비 트렌드에 맞춰 다양한 할인 행사와 적극적인 마케팅을 전개해 왔으며, 지난달 누적 매출 100억원을 돌파하는 성과를 달성했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

