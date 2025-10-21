광주 서구의회 기획총무위, '주동어린이공원' 현장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업 현황 청취…리모델링 등 점검

광주 서구의회 기획총무위원회가 지난 20일 제334회 임시회 기간 화정동 소재 주동어린이공원을 현장 방문해 사업추진 현황을 청취하고 공원 리모델링 사업에 관한 사항 등을 종합적으로 점검했다.

광주 서구의회 기획총무위원회가 지난 20일 제334회 임시회 기간 화정동 소재 주동어린이공원을 현장 방문했다. 광주 서구의회 제공

21일 서구의회에 따르면 현장을 찾은 기획총무위원회 위원들은 기존 시설 노후화 및 부족한 편의시설에 대해 공감하면서 정자 및 음수대 설치, 공원 산책로 조성 등 공원 리모델링 사업에 주민들의 의견이 충분히 반영되도록 요청했다.

또 기존 조성된 수목의 존치 및 재배치를 통해 어린이공원 조성 비용을 절감할 수 있는 방안도 함께 고민해줄 것을 주문했다.

김균호 위원장이 화정2동 금호타운 104동과 연결된 기존 계단 철거 후 경사로로 대체해 노인, 장애인, 아동 등 교통약자를 배려하는 공원 이동로 조성을 건의했다.





김 위원장은 "어린이공원에 어린이 시설이 부족하다는 의견을 경청해 어린이공원으로써의 목적 및 기능을 고려해달라"며 "어르신들과 어린이 그리고 주민들의 공유공간으로써의 복합적인 기능이 실현될 수 있도록 공원 조성 및 관리에 힘써달라"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

