본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

美 식품의약국 청원까지 올라간 트럼프 '타이레놀 괴담'

이현우기자

입력2025.10.25 07:00

시계아이콘02분 23초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

임산부 복용 안전성 두고 논란 확산
타이레놀 제조사 "과학적 근거없어"

美 식품의약국 청원까지 올라간 트럼프 '타이레놀 괴담' 로이터연합뉴스
AD

미국의 한 시민단체가 식품의약국(FDA)에 타이레놀의 임산부 복용을 경고하는 문구를 타이레놀 겉면에 표기해야 한다는 내용의 청원을 제기했다. 이들은 타이레놀을 임산부가 복용하면 태아의 자폐증 유발 위험이 커진다고 주장한다. 타이레놀 제조사는 과학적 근거가 없다고 반발하고 있지만, 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 자폐증 환자 급증의 원인을 타이레놀로 지목한 터라 논란은 쉽게 가라앉지 못하고 의·과학계와의 충돌로 이어질 태세다.

FDA 청원 올라간 임산부 위험성 논란…켄뷰사 "과학적 근거 없어"
美 식품의약국 청원까지 올라간 트럼프 '타이레놀 괴담' AP연합뉴스

CNN에 따르면 지난 19일(현지시간) 미국의 시민단체인 정보제공동의행동네트워크(ICAN)는 FDA에 타이레놀 겉면에 표기된 안전성 문구를 변경해달라고 요청했다. 임산부가 타이레놀을 복용할 경우 태아의 자폐증 유발 위험이 있다는 내용을 제품 겉면에 경고 문구로 넣어야 한다는 것이다. 현재 타이레놀의 안전성 안내 문구에는 "임신 중이거나 모유 수유 중인 산모는 사용 전에 의료전문가와 상담하라"고만 나와 있다.


ICAN은 기존 안전성 문구로는 임산부들이 타이레놀을 복용하기 쉽고, 이로 인해 위험성에 노출될 수 있다고 주장 중이다. ICAN은 청원서에 "임신 중 아세트아미노펜(타이레놀 주 성분) 사용 위험 증가 및 신경발달 장애에 대한 경고 문구가 포함돼야 한다"며 "또한 임신 중 아세트아미노펜 사용 시 용량과 기간, 빈도도 제한해야 한다"고 강조했다.


반면 타이레놀 제조사인 켄뷰는 성명을 통해 FDA에 해당 청원을 기각해달라고 요청했다. 켄뷰 측은 "해당 시민청원의 문구 변경 요청을 받아들여야 할 과학적 증거는 뒷받침되지 않는다"며 "또한 연방법에 따라 결정된 안전성 문구의 내용을 시민 청원 절차로 변경할 수 없으며, 앞으로 법적 절차를 우회하는 용도로 악용될 위험성도 있다"고 밝혔다.

트럼프 "임산부 타이레놀 복용이 자폐 급증 주원인"…보건복지부 장관 영향
美 식품의약국 청원까지 올라간 트럼프 '타이레놀 괴담' 로이터연합뉴스

미국 내 타이레놀 논란의 진원지는 트럼프 대통령이다. 그는 지난달 22일(현지시간) 기자회견을 열고 공개적으로 임산부가 타이레놀을 복용하면 자폐증을 유발할 수 있다고 경고했다. 해당 기자회견에는 로버트 케네디 주니어 미 보건복지부 장관과 마티 마카리 FDA 국장도 함께 참석했다.


트럼프 대통령은 "불과 수십년전 2만명 중 1명이던 자폐증이 미국 일부 지역서 31명중 1명정도로 급증했으며 2000년 이후 발병률이 400% 이상 늘어났다. 급격한 증가는 인위적 요인을 시사한다"며 타이레놀 복용이 주요인이라고 주장했다. 이어 "임산부들은 아프더라도 자폐증 위험을 받지 않으려면 타이레놀 복용을 하지 말고 견뎌야 한다"며 "기독교 공동체인 아미시와 쿠바 국민은 타이레놀 복용이 드물어 자폐증도 거의 없다"고 말했다.


트럼프 대통령의 발언 배후에는 케네디 주니어 장관이 영향을 끼친 것으로 분석되고 있다. 그는 장관 임명 전 환경·공중보건 전문 변호사로 활동하며 20년 이상 미국 안팎에서 백신접종 반대운동을 이끌어왔다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 케네디 주니어 장관은 2005년부터 백신이 자폐증을 유발한다며 백신 거부 운동을 벌여왔으며, 2019년에는 남태평양의 사모아에서 MMR(홍역·볼거리·풍진) 백신 거부 운동을 주도했다. 사모아에서는 70여명의 어린이가 홍역으로 사망하기도 했다.


케네디 주니어 장관은 코로나19 사태 당시에는 해당 바이러스가 중국이 의도적으로 만든 세균 무기이며, 백인과 흑인을 제거하기 위해 인위적으로 만들었다고 발언해 논란을 일으키기도 했다. 미국 안팎에서 제기돼 온 각종 보건 관련 음모론 확산에 앞장서 왔던 것이다.


일각에서는 케네디 주니어 장관이 자폐증과 관련한 여러 가설들을 집대성했는데 이중 트럼프 대통령이 타이레놀을 지목한 것이란 분석도 제기됐다. 폴리티코는 "원래 케네디 주니어 장관을 비롯해 보건 당국자들이 트럼프 대통령이 기자회견을 하기 전부터 자폐증 원인 및 치료옵션과 관련한 31가지 정도 가설을 발표하려고 했는데 타이레놀 유발설도 그중 하나였다"고 전했다.

의학·과학계는 반발…"자폐환자 증가와 타이레놀 무관" 
美 식품의약국 청원까지 올라간 트럼프 '타이레놀 괴담' AP연합뉴스

하지만 미국뿐만 아니라 전 세계 의료계와 과학계에서는 타이레놀과 자폐증 발생이 무관하다며 크게 반발하고 있다. 오히려 이런 음모론 맹신이 산모의 목숨을 위협할 수 있다는 지적까지 나오고 있다.


미국 산부인과협회(ACOG)는 "아세트아미노펜의 임신 중 위험성에 대한 연구는 수십년간 이어져 왔지만, 임신 중 어느 시기에 복용하든 태아의 신경 발달장애를 유발한다는 공신력 있는 연구가 단 한건도 없었다"며 "지난해 200만명이 넘는 어린이들을 대상으로 한 연구에서도 임신 중 아세트아미노펜 사용과 어린이의 자폐증, 지적장애 위험 사이의 유의미한 연관성이 없다는 결과가 나왔다"고 지적했다.


세계보건기구도 성명을 통해 "현재 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증 사이의 가능한 연관성을 확인하는 결정적인 과학적 증거가 없다"고 강조했다. 이어 "아세트아미노펜 사용과 자폐증의 연관성을 조사하기 위해 광범위한 연구가 진행됐지만 현재까지 일관된 연관성이 확인되지 않았다"고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

오히려 확인되지 않은 음모론으로 인해 산모들이 타이레놀 사용을 꺼리게 되면 보건상 위험이 더 커질 수 있다는 경고도 나온다. 미국의 산모·태아 의학학회(SMFM)는 "아세트아미노펜은 임신 중 통증과 발열을 치료하는데 적절한 약물임을 재확인했다"며 "임신 초기 발열이 났는데 약물치료를 하지 않으면 유산, 선천적 기형, 조산의 위험이 커지며 통증을 치료하지 않으면 산모의 우울증, 불안, 고혈압으로 이어질 수 있어 위험하다"고 지적했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기