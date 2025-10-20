전남국제수묵비엔날레아트센터 건립 확정…문화·예술 기반 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부 중앙재정투자심사 통과

2028년 준공 목표 절차 진행

7천11㎡ 규모 전용전시장 구축

미디어극장·창작공간 등 조성

다양한 프로그램 상시 운영 예정

전남국제수묵비엔날레아트센터 조감도. 전남도 제공

AD

전라남도는 비엔날레 전용 전시장인 '전남국제수묵비엔날레아트센터' 건립사업이 행정안전부 중앙재정투자심사를 통과함에 따라 상설 전시가 가능한 공간을 확보, 세계적 비엔날레로의 도약 기반을 마련했다고 밝혔다.

이 사업은 전남 서부권의 열악한 문화예술 인프라를 확충하고, 세계 미술 전시 트렌드에 부응하기 위해 전남도가 지난해부터 추진한 핵심 프로젝트다.

전남도는 그동안 센터 건립의 타당성과 필요성을 다각도로 검토하며 본격적인 준비를 했다. 지난 8월 행안부에 지방재정투자심사를 의뢰했으며, 사업의 필요성과 수요, 타당성 등을 적극적으로 설명한 끝에 재심사 없이 단번에 심사를 통과하는 성과를 거뒀다. 전남도는 2026년 착공, 2028년 준공을 목표로 실시설계 등 행정 절차를 차질 없이 추진할 방침이다.

아트센터는 목포 용해동 일원에 총사업비 450억 원을 투입해, 연면적 약 7,011㎡(지하 1층~지상 3층) 규모로 2028년까지 건립될 예정이다.

내부에는 상설 미디어극장, 디지털아트전시관, 교육체험실, 창작공간 등이 조성된다. 지역 예술인과 청년 작가의 창작 활동을 지원하는 한편, 국내외 수묵 예술 교류의 중심 거점으로 기능할 계획이다.

센터에서는 비엔날레 외에도 아트페어, 수묵예술아카데미, 미디어 파사드 공연, 수묵 스튜디오 등 다양한 프로그램을 연중 운영함으로써 지역 문화 생태계를 한층 풍부하게 만들 전망이다.

김영록 전남도지사는 "전남 서부권의 오랜 숙원이었던 수묵비엔날레아트센터 건립이 중앙정부의 타당성 인정을 받아 본격적으로 추진하게 됐다"며 "아트센터는 지역 주민의 문화예술 향유 기회를 넓히는 동시에, 동서 지역을 아우르는 균형 발전의 대표 인프라가 될 것"이라고 말했다.





AD

전남국제수묵비엔날레는 2018년 첫 개최 이후, 2025년 현재 행사 종료를 앞둔 시점에서 누적 관람객 35만 명을 돌파하며 대한민국을 대표하는 비엔날레로 부상하고 있다. 올해 비엔날레는 '문명의 이웃들'이라는 주제로, 20개국 83명의 국내외 작가가 참여해 해남, 진도, 목포 등 세 개 전시관에서 수묵의 전통성과 현대성을 아우르는 회화, 설치, 미디어 아트 등 다양한 작품을 선보이고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>