캄보디아서 살해된 대학생 시신 부검…경찰 "시신 훼손 없어"

캄보디아 범죄 단지에서 고문당한 뒤 살해된 20대 한국인 대학생의 시신에 대한 한국·캄보디아 수사 당국의 공동 부검이 20일(현지시간) 캄보디아의 한 불교 사원에서 진행됐다.

연합뉴스

경찰청에 따르면 한국 경찰과 캄보디아 수사 당국은 이날 오전 10시35분부터 오후 1시30분까지 프놈펜 중심가 센속에 있는 턱틀라 사원 내부에서 한국인 대학생 박모씨(22)의 시신 부검을 진행했다.

한국 측에서는 경찰청 과학수사운영계장과 경북경찰청 담당 수사관 등 2명, 국립과학수사연구원 소속 부검의 3명, 법무부 국제형사과 소속 검사 1명 등 총 6명이 참여했다. 캄보디아 측에서는 현지 경찰, 의사 등 총 6명이 함께했다.

앞서 박씨는 지난 7월17일 가족에게 "박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 3주 만인 8월8일 깜폿주 보코산 일대 차 안에서 살해된 채 발견됐다. 박씨는 현지 범죄 단지인 '웬치'에 감금돼 고문당해 숨진 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 다만 "부검 과정에서 (박씨) 시신 훼손은 없었다"고 설명했다.

경찰은 향후 국내에서 진행될 조직검사와 약독물검사 결과, 양국 수사당국이 각각 진행 중인 수사 결과를 종합적으로 분석한 뒤 정확한 사인을 확정할 방침이다.





박씨 유해는 부검 이후 캄보디아 측과 협의를 거쳐 국내로 송환될 예정이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

