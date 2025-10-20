"트럼프, 젤렌스키에 '러 요구 따르지 않으면 파멸' 압박"

"이제 지겹다"며 지도 내던지고 욕설·고성

도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 러시아의 요구를 수용하지 않으면 파멸될 것이라고 경고했다고 영국 일간 파이낸셜타임스가 19일(현지시간) 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

AD

소식통에 따르면 지난 17일 백악관에서 열린 이들 간 회담은 여러 차례 고성이 오가는 언쟁으로 번졌으며, 트럼프 대통령은 회담 내내 젤렌스키 대통령을 훈계하며 거친 욕설을 퍼부었다. 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이것을 전쟁이 아니라 '특별군사작전'이라고 부른다"며 "당신은 전쟁에서 지고 있다. 그가 원하면 당신을 파멸할 것"이라고 말한 것으로 전해졌다.

또 트럼프 대통령은 우크라이나 전선 지도를 내던지며 젤렌스키 대통령에게 돈바스(도네츠크 및 루한스크) 지역을 러시아에 넘기라고 강요했다. 한 관리는 트럼프 대통령이 회의 도중 "이 전선 지도, 이제 지겹다"며 우크라이나의 전황 지도를 옆으로 내던졌다고 전했다. 그러면서 트럼프 대통령은 "이 빨간 선이 어디인지 모르겠다. 한 번도 가본 적 없다"고 말했다고 한다.

앞서 푸틴 대통령은 트럼프 대통령과의 통화에서 도네츠크주를 완전히 넘겨받는 대가로 자포리자주와 헤르손주 등 2개 주의 점령지 중 일부를 우크라이나에 되돌려주는 제안을 한 것으로 알려졌다. 러시아는 2022년 우크라이나 침공 이후 돈바스 지역의 일부만 점령했으며, 전선은 2년 넘게 사실상 교착 상태다. 우크라이나는 돈바스 지역을 절대 양보할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.

푸틴 대통령이 도네츠크주 4분의 3을 이미 점령했음에도 불구하고 전체에 집착하는 이유는 저지선을 무력화하려는데 있다는 게 일반적 관측이다. 우크라이나군은 러시아에 내주지 않은 도네츠크주의 나머지 4분의 1을 바탕으로 러시아군의 서진을 저지하고 있다. 우크라이나가 도네츠크주를 완전히 포기하면 러시아군은 키이우까지 바로 직행할 경로이자 동유럽 다른 국가들을 추가 침공할 발판을 얻게 된다. 친러시아 분리주의 세력과 러시아는 2014년부터 도네츠크주 점령을 시도해왔고 본격적 침공 7개월여 만인 2022년 9월에 합병을 선언했으나 완전히 장악하지 못하고 있다.

FT는 이날 회담이 전쟁에 대한 트럼프 대통령의 변덕스러운 입장과 그가 푸틴 대통령 측 요구의 최대치에 동조할 뜻을 보여줬다고 해석했다. 또 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령이 충분히 감사를 표하지 않았다는 이유로 젤렌스키 대통령을 비난한 지난 2월 백악관 회담과 분위기가 비슷했다고 평가했다.





AD

트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 주장을 거의 그대로 반복한 것은 미국이 우크라이나 지원을 늘릴 수도 있다는 희망을 품었던 유럽 동맹국들에 실망을 안겼다고 FT는 전했다. 한 유럽 관리는 "젤렌스키 대통령은 회담 후 매우 부정적인 반응을 보였다"며 "유럽 지도자들은 낙관적이지 않지만, 현실적인 다음 단계를 준비 중"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>