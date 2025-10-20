"문제승객 취급…15시간 동안 아무것도 못먹어" 가수 소유, 美 항공사 인종차별 폭로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소유, 美 델타항공 인종차별 폭로

"15시간 아무것도 못 먹어" 토로

그룹 씨스타 출신 가수 소유(34)가 미국 델타항공 기내에서 인종차별을 당했다고 폭로했다. 단순히 한국인 승무원을 요청했다는 이유로 '문제 승객' 취급을 받고 보안 요원까지 호출됐다는 주장이다.

가수 소유. 인스타그램

19일 소유는 자신의 인스타그램에 델타항공 탑승권을 찍어 올리며 "뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타발 한국행 비행기에 올랐다"며 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티(보안 요원)까지 불렀다"고 했다.

소유는 "'내가 문제라면 내리겠다'는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다"며 "그 순간 '이게 인종차별일까?'라는 생각이 들었다"고 했다. 이어 "15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다"며 "아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다"고 했다.

혜리도 당했다…"1등석 샀는데 이코노미 줘"

혜리. 인스타그램

앞서 그룹 걸스데이 출신 혜리도 2023년 8월 이 항공사를 이용했다가 불쾌한 경험을 겪었다고 밝힌 바 있다. 퍼스트 클래스 좌석을 예약했지만, 환불 조치도 없이 이코노미 좌석으로 강제로 다운그레이드 당했다는 것이었다.

당시 혜리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 티켓 일부를 찍은 사진과 함께 "한 달 반 전에 예약하고 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운 그레이드. 환불도 못 해주고 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기 타고 가라는 항공사"라며 "심지어 두 자리 예약했는데 어떻게 둘 다 다운 그레이드 될 수가 있나. 너무나도 황당한 경험 여러분은 조심하시길"이라고 상황을 설명했다.





이에 델타항공 측은 "안전한 운항을 위해 항공기를 작은 기종으로 교체하는 과정에서 불가피하게 벌어진 일"이라며 뒤늦게 차액 환불 처리 중이라고 해명했다. 이어 "이러한 드문 경우의 관례에 따라, 델타항공은 해당 승객에게 일등석 탑승이 가능한 다음 항공편 탑승을 권하거나, 이코노미석 탑승 시 좌석에 대한 차액을 환불받을 수 있는 옵션을 제공한다"고 부연했다. 그러면서 "차액에 대한 금액은 환불 처리 진행 중"이라고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

