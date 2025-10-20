우리은행, '삼성월렛 머니·포인트' 연계 고금리 금융상품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200만원 한도 내 연 3.5% 이자

우리은행이 삼성전자의 새로운 간편결제 서비스인 '삼성월렛 머니·포인트'의 금융서비스 운영 사업자로 단독 선정됐다고 20일 밝혔다.

이 서비스는 은행 계좌를 연결하거나 충전을 통해 실물 카드 없이 삼성 갤럭시 스마트폰으로 간편하게 결제할 수 있으며, 결제 시마다 자동으로 쌓이는 포인트를 다시 결제에 사용할 수 있는 간편결제 서비스다. 우리은행은 '삼성월렛 머니·포인트' 서비스 출시에 맞춰 전용 예금상품과 다양한 이벤트를 선보인다.

우선 '삼성월렛머니 우리 통장'은 입출금이 자유로운 예금으로, 200만원 한도 내에서 최고 연 3.5% 금리를 제공한다. 기본금리는 연 0.1%이며, '삼성월렛 머니' 서비스를 연결하면 △가입 후 1년간 연 2.4%포인트 △연말까지 가입 시 연 1.0%포인트의 우대금리가 추가돼 최고 연 3.5%가 적용된다. 해당 상품은 삼성월렛 앱에 연결된 우리은행 모바일 웹을 통해 선착순 20만명까지 가입할 수 있다.

'삼성월렛머니 우리 적금'은 월 최대 납입한도 30만원의 자유적립식 예금으로, '삼성월렛 머니·포인트'의 연결계좌를 우리은행으로 지정한 고객에 한해 '우리WON뱅킹' 앱에서 선착순 10만 명까지 최고 연 7.5% 금리로 가입이 가능하다. 기본금리는 연 2.5%이며 △'삼성월렛 머니' 3회 이상 충전 시 연 2.0%포인트 △'삼성월렛머니 우리 통장' 보유 시 연 1.0%포인트 △최근 6개월 내 우리은행 예·적금 및 청약상품 미보유 시 연 2.0%포인트의 우대금리를 적용한다.

이 외에도 우리은행은 'NEW 삼성월렛머니 고객님을 위한, 럭키박스!' 이벤트를 연말까지 진행한다. 응모 고객에게는 선착순으로 최대 1만8000 머니(20만명)를, '삼성월렛 머니'를 1회 이상 충전하면 최대 2만 머니(20만명)를 제공한다.

아울러 '삼성월렛머니 우리 통장'과 '삼성월렛머니 우리 적금'을 모두 가입한 고객 중 100명을 추첨해 삼성 갤럭시 폴드7·플립7·울트라 워치 등을 증정한다.

더불어 삼성전자와 함께 '삼성월렛 머니·포인트' 신규 가입 시 △최대 3000포인트 △첫 결제 시 3000포인트 △우리은행 계좌로 충전 결제 시 결제금액의 1.5%포인트 추가 적립 등 서비스 출시 기념 혜택도 제공한다.





우리은행 관계자는 "이번 신상품 출시로 '삼성월렛 머니·포인트' 이용고객에게 실질적인 금융 혜택을 제공하는 데 집중하겠다"며 "삼성전자와의 이번 협력을 통해 국내 간편결제 시장에 새로운 기준을 제시할 것"이라고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

