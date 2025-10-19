이동환 시장 "어르신들의 귀한 목소리에 귀 기울여 행복도시 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시 ㈔대한노인회일산동구지회, '노인의 날 기념행사' 성료

고양시원흥종합사회복지관 개관 10주년 기념식 참석 등 소통

㈔대한노인회고양시일산동구지회(지회장 정영주)가 주최한 제29회 노인의 날 기념행사가 지난 17일 성대하게 개최되며 사회의 기둥인 어르신들의 노고에 감사와 존경을 표하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이동환 고양특례시장이 지난 17일 열린 '제29회 노인의 날' 기념행사에 참석해 축사를 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 기념식에는 관내 경로당 회원과 내빈 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 난타와 합창 등 다채로운 식전공연으로 흥을 돋운 행사는 이후 유공자 표창, 기념사, 축사 순으로 진행됐다.

특히 모범노인과 노인복지기여자 등 그동안 노인복지증진을 위해 노력한 공로로 17명의 회원에게는 고양시장상, 시의회의장상, 국회의원상, 지회장상 등의 표창이 수여됐다.

정영주 지회장은 기념사를 통해 "사회의 어른으로서 항상 솔선수범하는 자세를 보여주신 어르신들의 노고를 잊지 않겠다"며 "대한노인회가 더욱 발전할 수 있도록 역할을 다하겠다"고 다짐했다.

기념식에 참석한 이동환 고양특례시장은 축사에서 "평생을 헌신하시며 사회의 근간이 되신 어르신들께 감사와 존경의 말씀을 드린다"며 "어르신들의 귀한 목소리에 귀를 기울여 어르신이 존중받고 행복한 도시가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속하며 노인 복지에 대한 시의 적극적인 의지를 밝혔다.

이동환 고양시장이 지난 18일 ‘고양시원흥종합사회복지관 개관 10주년 기념식’에 참석해 축사를 하고 있다. 고양특례시 제공

한편, 이동환 시장은 다음 날인 18일에는 원흥도래울마을 1단지 중앙공원에서 열린 고양시원흥종합사회복지관 개관 10주년 기념식에 참석해 복지관의 역할을 높이 평가하며 "취약계층의 삶에 꼭 필요한 버팀목이 돼 준 복지관의 10번째 생일을 진심으로 축하한다"며 "누구도 소외되지 않는 고양시를 만들기 위해 더욱 촘촘하고 따뜻한 복지 정책으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





이동환 고양시장이 지난 18일 ‘제3차 고양시청소년어울림마당’에 참석해 축사를 한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

같은 날 이 시장은 능곡?행주동 토당골 한마음 축제, 정발산동 밤가시초가 힐링을 노래하다, 풍산동 한마음축제 등 동 마을축제를 찾아 축제의 성공적인 개최를 축하하고 주민자치회에 감사의 뜻을 표하며 시민들과 소통하는 시간을 가졌다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

