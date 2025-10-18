"트럼프, 아시아 순방 중 김정은과 회동 가능성 비공개 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북미 정상 만남 검토했지만 구체적 추진 계획은 없어

연합뉴스

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 달 예정된 아시아 순방 기간 중 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 내부적으로 논의해온 것으로 알려졌다고 CNN이 18일(현지시간) 보도했다.

CNN은 복수의 미국 정부 관계자를 인용해 "행정부 내에서 북미 정상 간 만남을 검토한 적은 있으나, 실제 추진을 위한 구체적인 계획이나 준비는 이뤄지지 않았다"고 전했다.

소식통들에 따르면 현재 미국과 북한 간에는 트럼프 대통령 1기 시절과 같은 직접적 접촉이 전혀 없으며, 올해 초 미국이 북한 측에 서한을 전달하려 했지만 북한이 이를 수령하지 않아 응답이 없었던 것으로 알려졌다.





AD

CNN은 미·중 갈등이 고조된 가운데, 백악관이 이번 트럼프 대통령의 아시아 순방에서 시진핑 중국 국가주석과의 회담에 더 초점을 맞추고 있다고 덧붙였다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>