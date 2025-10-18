신상진 시장 "반려동물과 함께 더 큰 행복 누리는 반려문화 조성"

신상진 성남시장, '반려동물 페스티벌' 찾아 시민들과 소통
신상진 성남시장은 18일 오후 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌'에 참석해 축제를 찾은 시민들과 소통했다.
신 시장은 축사에서 "반려동물은 이제 단순한 애완동물을 넘어 가족이자 삶의 소중한 동반자가 되었다"며 "성남시는 시민과 반려동물이 함께 행복한 도시를 만들기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다"고 말했다.
신 시장은 성남시의 주요 반려동물 정책 성과로 ▲율동공원 오토캠핑장 내 반려동물 동반 캠핑장 조성 ▲시립동물병원 개원으로 의료 접근성 향상 ▲반려동물 전용 놀이터 운영을 통한 소통 공간 확대 등을 소개했다.
이어 "앞으로도 시민과 반려동물이 함께 행복한 일상을 만들어가는 성숙한 반려문화 도시 성남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
'청소년과 함께하는 반려동물 페스타-준비된 만남, 따뜻한 동행'을 주제로 열린 이날 행사는 교육존과 체험존으로 구성돼 시민들에게 올바른 반려문화를 전파했다. 특히 청소년들의 축하공연이 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시켰다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
