신상진 시장 "반려동물과 함께 더 큰 행복 누리는 반려문화 조성"

신상진 성남시장, '반려동물 페스티벌' 찾아 시민들과 소통

신상진 성남시장은 18일 오후 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌'에 참석해 축제를 찾은 시민들과 소통했다.

신상진 성남시장이 18일 성남시청 광장에서 열린 '2025 반려동물 페스티벌' 행사장에서 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

신 시장은 축사에서 "반려동물은 이제 단순한 애완동물을 넘어 가족이자 삶의 소중한 동반자가 되었다"며 "성남시는 시민과 반려동물이 함께 행복한 도시를 만들기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다"고 말했다.

신 시장은 성남시의 주요 반려동물 정책 성과로 ▲율동공원 오토캠핑장 내 반려동물 동반 캠핑장 조성 ▲시립동물병원 개원으로 의료 접근성 향상 ▲반려동물 전용 놀이터 운영을 통한 소통 공간 확대 등을 소개했다.

이어 "앞으로도 시민과 반려동물이 함께 행복한 일상을 만들어가는 성숙한 반려문화 도시 성남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





신상진 성남시장이 18일 '2025 반려동물 페스티벌'에서 시민의 반려견과 인사를 나누고 있다. 성남시 제공

'청소년과 함께하는 반려동물 페스타-준비된 만남, 따뜻한 동행'을 주제로 열린 이날 행사는 교육존과 체험존으로 구성돼 시민들에게 올바른 반려문화를 전파했다. 특히 청소년들의 축하공연이 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시켰다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

