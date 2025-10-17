'이종섭 호주도피 의혹' 박성재 전 장관 24일 해병특검 첫 소환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이종섭 전 국방부 장관의 호주도피 의혹을 수사하는 이명현 순직해병특검팀이 오는 24일 박성재 전 법무부 장관을 피의자 신분으로 조사한다.

박성재 전 법무부 장관. 연합뉴스

AD

특검팀은 17일 언론 공지를 통해 "호주대사 사건 박 전 장관 조사는 24일 오전 10시 진행할 예정"이라고 밝혔다.

박 전 장관은 채상병 사망사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자인 이 전 장관의 해외 도피를 도운 혐의(범인도피 등)를 받고 있다.

이 전 장관은 지난해 3월 4일 주호주대사로 지명될 당시 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사로 출국금지 상태였으나 법무부는 임명 사흘 뒤인 3월 7일 이 전 장관이 공수처에 출석해 조사받자마자 출금을 해제했다.

이 전 장관은 곧장 출국해 호주대사로 부임했다가 국내 여론이 급격히 악화하자 11일 만에 다시 귀국했고, 임명 한 달도 채 되지 않은 3월 25일 전격 사임했다.





AD

특검은 박 전 장관을 상대로 이 전 장관의 출국금지 해제 과정과 대사 임명 절차의 적법성, 외교관 여권 발급 경위 등을 집중적으로 캐물을 방침이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>