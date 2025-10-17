경기도 장애인콜택시, 아파트 자동출입 시대 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기교통공사, 도·대한주택관리사협회 경기도회 등과

장애인콜택시 공동주택 자동출입 서비스 업무협약 체결

차량번호 일괄등록 빠른 입차로 교통약자 탑승 편의성 향상

경기교통공사는 17일 경기도, 대한주택관리사협회 경기도회, 전국아파트입주자대표회의연합회 경기도지부와 함께 '장애인콜택시 아파트 자동출입 서비스' 도입을 위한 업무협약을 체결했다.

민경선 경기교통공사 사장(오른쪽 두 번째)가 17일 경기도, 대한주택관리사협회 경기도회, 전국아파트입주자대표회의연합회 경기도지부와 함께 '장애인콜택시 아파트 자동출입 서비스' 도입을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 경기교통공사 제공

그동안은 장애인콜택시가 아파트 단지에 진입하기 위해서는 일일 방문자 등록 절차를 거쳐야 해 입차까지 시간이 지연되고 이용자가 차량 위치까지 직접 이동해 탑승해야 하는 불편함이 있었으나, 이번 협약으로 장애인콜택시 차량이 아파트 출입 시 자동으로 차단기를 통과하여 입차할 수 있게 된다.

자동출입 서비스가 도입되면 장애인콜택시 전체 차량번호가 주차관제시스템에 일괄 등록되어, 신속한 입·출차가 가능해진다. 이를 통해 이용자는 공동현관 앞에서 바로 탑승할 수 있게 되어 운행 효율성도 한층 향상될 것으로 기대된다.

김광덕 경기도 교통국장은 "교통약자의 특별교통수단 이용 편의성이 많은 부분 향상될 것으로 기대하고 있으며, 앞으로도 교통약자의 이동권 증진을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

민경선 경기교통공사 사장도 "이번 협약으로 교통약자들이 주거지 인근에서 더 빠르고 편리하게 탑승할 수 있게 되어 만족도가 높아질 것"이라며 "장애인콜택시의 실질적 편의성을 지속적으로 높여가겠다"고 밝혔다.

지영일 대한주택관리사협회 경기도회 회장은 "상시 차량번호 최신화를 통해 이용에 불편함이 없도록 하겠다"고 말했으며, 김형기 전국아파트입주자대표회의 연합회 경기도지부장 역시 "이런 긍적적인 정책을 널리 알리고, 입주자의 동의를 위해 힘쓰겠다"고 밝혔다.

경기교통공사는 2024년 7월부터 경기도 31개 시·군을 하나로 통합한 통합배차시스템을 구축해 이용자 대기시간을 크게 단축했으며, 전국 최초로 광역이동지원서비스 AI 상담원을 도입하여 출근 시간대 전화 대기시간을 효과적으로 줄이는 성과를 거뒀다.





또한, 지난 6월 경기도의료원과 '일시적 휠체어 이용자 진단서 발급 절차 개선 협약'을 체결하는 등 교통약자 이동편의 향상을 위한 다양한 정책을 추진해왔으며 앞으로도 지속적인 서비스 개선과 혁신을 이어갈 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

