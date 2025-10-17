클라라, 결혼 6년만 파경 "8월 협의이혼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배우 클라라(40·본명 이성민)가 결혼 6년 만에 이혼했다.

17일 소속사 KHS에이전시는 "클라라가 지난 8월 협의이혼 절차를 완료했다"며 "오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 됐다"고 밝혔다.

이어 "양가 가족들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요해 소식을 늦게 전하게 됐다"고 덧붙였다.

클라라는 소속사를 통해 "응원을 보내주셨던 많은 분에게 안타까운 소식을 전하게 돼 죄송하게 생각한다"고 전했다

그는 2019년 두살 연상 재미교포 사업가와 결혼했으며, 두 사람 사이에 자녀는 없다.





혼성그룹 '코리아나' 이승규의 딸인 클라라는 2004년 광고 모델로 데뷔한 뒤 2006년 드라마 '투명인간 최장수', 시트콤 '거침없이 하이킥' 등에 출연했다. 2016년부터는 중국에서 주로 활동했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

