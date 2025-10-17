유한재단, 제34회 유재라 봉사상 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민정숙·김지현·황관옥 수상

유한재단은 17일 오전 서울 동작구 유한양행 4층 대연수실에서 제 34회 유재라 봉사상 시상식을 개최했다고 밝혔다.

(좌측부터)김지현 렉스과천치과 간호실장, 황관옥 한국가톨릭호스피스협회 감사, 원희목 유한재단 이사장, 민정숙 홍익병원 행정부원장이 17일 오전 서울 동작구 유한양행 본사에서 제 34회 유재라 봉사상 시상식을 마친 후 기념사진을 촬영하고 있다. 유한재단

올해는 간호 부문에 민정숙 홍익병원 행정부원장, 복지 부문에 김지현 렉스과천치과 간호실장, 황관옥 한국가톨릭호스피스협회 감사가 수상의 영광을 안게 됐다.

원희목 유한재단 이사장은 인사말을 통해 "올해 수상자 세 분은 의료 사각지대와 취약계층을 위해 묵묵히 헌신하며, 나눔과 봉사의 가치를 몸소 보여주셨다"며 "유재라 여사님의 숭고한 뜻을 이어받아 우리 사회 곳곳에 사랑과 희망을 전해주신 수상자들의 삶이야말로 진정한 귀감"이라고 했다.

간호 부문 수상자 민 부원장은 30여년간 간호 업무와 보건 행정 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로, 국내외 소외 계층을 위한 의료봉사에 헌신했다. 의료사각지대에 놓인 이웃을 위해 꾸준히 봉사하며 보건복지 향상에 기여한 점을 인정받았다.

복지 부문 수상자인 김 실장은 아프리카, 중남미, 남태평양 등 13회에 걸쳐 해외 의료봉사 활동을 수행하며 5000여 명이 넘는 현지인들에게 의료혜택을 제공했다. 2011년 아이티 대지진 긴급구호에도 참여해 구강 교육 의료봉사 활동을 하였고, 국내 체류 해외선교사와 취약 계층에 대한 무료진료봉사 및 개인 기부를 통해 나눔 문화 확산에 기여한 점이 높이 평가됐다.

또 다른 복지 부문의 수상자인 황 감사는 고등학교 재학 중 '메리워드 봉사반'을 조직해 보육원과 노인요양원 봉사를 시작했다. 간호대학 시절 적십자 봉사단과 무의촌 진료, 나환자 마을 봉사에 참여했다. 충남대 병원 재직 시엔 중증장애인 시설 봉사를 지속했으며 퇴직 후 '아름다운 집'을 개설해 암 환자와 가족, 호스피스 팀원들을 위한 무료 상담 프로그램을 운영한 점이 높이 평가됐다





유재라봉사상은 사회봉사의 일념으로 평생을 살았고 자신의 전 재산을 유한재단을 통해 사회에 환원한 유재라 여사(유한양행 설립자 유일한 박사의 영애)를 기리기 위하여 1992년 유한재단이 제정하였다. 유한재단은 매년 간호, 교육, 복지 분야에서 헌신적인 봉사의 본을 보여 온 여성을 선정해 시상하고 있다.





최태원 기자

