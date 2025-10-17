부산시교육청, ‘부산온라인학교’ 개교… 맞춤형 학습 지원 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고교학점제 정착·교육격차 해소 위한 미래형 온라인 교육 환경 구축

부산지역 고등학생들은 수강신청 인원이 적거나 교사가 배치되지 않아 기존 학교에서 개설이 어려웠던 과목을 온라인으로 편리하게 수강할 수 있게 된다.

올해부터 본격 시행된 고교학점제의 안정적 정착에도 큰 도움이 될 전망이다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 20일 오전 10시 30분, 북구 덕천동 부산 SW·AI교육거점센터 5층에 위치한 부산온라인학교 '마주온 강의실'에서 개교식을 개최한다.

이날 개교식에는 김석준 교육감을 비롯해 부산시의회 의원, 교육 관계자 등이 참석, 오프라인 현장 행사와 온라인 실시간 중계를 병행하는 온·오프라인 이원화 방식으로 진행된다.

부산온라인학교는 학생 수가 적거나 담당 교사가 없는 과목의 운영을 지원하기 위해 설립된 공립 각종학교로, 지난 3월부터 부산 지역 일반고(자율형사립고·특목고 포함) 재학생을 대상으로 온라인 강의를 운영하고 있다.

현재 2025학년도에는 42개 강좌가 개설돼 31개 고등학교 231명이 참여 중이며, 2026학년도에는 79개 강좌에 619명이 신청하는 등 높은 관심이 이어지고 있다.

부산시교육청은 지난 7월 온라인 스튜디오·온·오프라인 강의실·수업지원실·전산실 등 최신식 교육 인프라를 완비하며 최고 수준의 온라인 학습 환경을 구축했다.





김석준 교육감은 "부산온라인학교 개교로 지역 간 교육 격차에 따른 물리적 한계를 넘어, 학생들이 자신의 배움을 이어갈 수 있는 미래형 교육 환경이 마련됐다"며 "학생 맞춤형 학습 지원과 지역 교육 격차 해소를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

