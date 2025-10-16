이억원 "무주택자 전세대출 DSR…당분간 계획없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이억원 금융위원장 KBS 뉴스 출연

이억원 금융위원장. 윤동주 기자

AD

이억원 금융위원장이 무주택자 전세대출의 총부채원리금상환비율(DSR) 적용과 관련해 "당분간은 계획이 없다"고 말했다.

이 위원장은 16일 오후 KBS 뉴스에 출연해 이같이 답변했다. 금융위는 그간 대출 규제에서 제외돼온 1주택자의 전세대출(이자 상환분)을 이달부터 DSR에 반영하기로 했는데, 무주택자의 전세대출에 대해서는 서민 주거 안정성 등을 이유로 당분간 규제 대상에 포함할 계획이 없다고 밝혔다.

그는 전날 발표한 부동산 대책과 관련해 "시장에서는 예상을 뛰어넘는 초강력 선제적 조치라는 평가가 있지만, 부분부분 다른 의견도 있어 시장 상황을 면밀히 모니터링하겠다"고 설명했다.

대출한도를 추가로 조이면서 '현금 부자만 집을 살 수 있게 됐다'는 비판이 나오는 것과 관련해서는 "생애 최초 주택 구입자는 종전 그대로 주택담보대출비율(LTV) 70%를 이용할 수 있고, 청년이나 신혼부부가 많이 이용하는 정책 모기지도 종전과 그대로"라고 강조했다.





AD

그러면서 "가장 중요한 건 서민들이 내 집 마련을 안정적으로 할 수 있어야 한다는 것"이라며 "부동산 불안을 조기에 차단하고 장기적인 안정 기반을 만들어 서민들의 내 집 마련을 중장기적으로 뒷받침할 것"이라고 덧붙였다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>