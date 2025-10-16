양구군, 'K-식재료'로 주목받는 양구 시래기 올해 126억원 소득 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

230여개 농가가 402ha에서 약 844t 생산 126억원 소득 기대

10월 31일~11월 2일 해안면서 펀치볼 시래기사과축제 개최

부드럽고 구수한 맛으로 겨울철 별미로 손꼽히는 양구 시래기가 전국 소비자들의 꾸준한 사랑을 받으며, 올해도 지역 농가의 중요한 소득원으로 기대를 모으고 있다.

양구 시래기 건조. 양구군 제공

올해는 양구지역의 230여 개 농가가 402ha의 면적에서 약 844t을 생산해 126억원의 소득을 올릴 것으로 보인다.

본격적인 수확을 앞둔 시래기는 지난 8월 파종해 약 두 달간 밭에서 자란 뒤, 이달 말부터 11월 초까지 수확하여 덕장에서 60일 정도 건조 과정을 거친 후 내년 1월부터 건 시래기 형태로 본격 출하될 예정이다.

해발 1000m가 넘는 해안면 일대 고산 분지에서 재배되는 양구 펀치볼 시래기는 일교차가 크고 바람이 분지 안으로 순환하는 독특한 기후 덕분에 재배와 건조에 최적의 조건을 갖추고 있다. 특히 시래기 전용 무 품종을 사용해 맛과 향이 뛰어나며, 삶으면 질기지 않고 부드러운 식감이 살아 있어 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

또한 시래기는 비타민 B·C와 미네랄, 철분, 칼슘, 식이섬유가 풍부하고, 동맥경화 예방과 혈압, 당뇨, 비만, 빈혈에 효과적인 음식으로도 알려져 있다. 이러한 풍부한 영양과 우수한 품질 덕분에 양구 시래기는 매년 겨울 전국 소비자들의 식탁에 오르는 구수한 별미로 인기를 이어가고 있다.

양구군은 지난 2007년부터 시래기를 지역 대표 농특산물로 육성해 왔으며, 시래기 농촌융복합산업지구 조성사업, 가공제품 개발, 생산기반 확충 등 다양한 지원사업을 추진해왔다. 특히 농산물 가공지원센터를 통해 삶은 레토르트 시래기를 생산하고, 시래기를 활용한 탕·국류 등 즉석식품을 꾸준히 개발해 시래기의 활용도를 높이는 데 힘쓰고 있다.

최근에는 이재명 대통령이 추석 연휴 기간 방영된 TV 예능 프로그램에서 양구 시래기를 세계에 알릴 'K-식재료'로 언급하면서 전국적인 관심이 높아졌다.

해당 방송에서는 셰프들이 시래기를 활용한 다양한 요리를 선보이며, 시래기가 여러 방식으로 활용될 수 있는 재료임을 보여주어 대중들에게 시래기의 매력과 활용 가능성을 널리 알리는 계기가 되었다.

김상훈 양구군농업기술센터소장은 "양구 시래기가 국내를 넘어 세계 시장에서도 인정받을 수 있는 'K-식재료'로 성장하도록 생산 품질 향상과 유통 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"며 "겨울 대표 농산물 하면 양구 시래기가 떠오를 수 있도록 브랜드 가치를 꾸준히 높여가겠다"고 말했다.





한편, 양구군은 대표 농산물인 사과와 시래기를 결합한 축제인 '2025 청춘양구 펀치볼 시래기 사과축제'를 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 해안면 일원에서 개최할 예정이다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

