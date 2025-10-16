무협, '韓-스웨덴 지속가능 파트너십 서밋' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'비즈니스 스웨덴'과 공동 개최

스웨덴 빅토리아 왕세녀 등 참석

아스트라제네카 등 스웨덴 기업 14개사도

탄소중립 공동연구 허브 등 MOU 3건 체결

한국무역협회는 16일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 비즈니스 스웨덴과 공동으로 '한국-스웨덴 지속가능 파트너십 서밋'을 개최했다고 밝혔다.

한국무역협회가 16일 서울시 용산구 그랜드하얏트호텔에서 비즈니스 스웨덴과 공동으로 개최한 '한국-스웨덴 지속가능 파트너십 서밋'에서 한국무역협회 이인호 부회장이 환영사를 하고 있다. 한국무역협회

AD

비즈니스 스웨덴은 스웨덴 외교부와 해외투자협회가 지분을 보유한 무역투자진흥기구다.

무협은 2019년 스웨덴 총리 방한을 계기로 체결한 비즈니스 스웨덴과의 업무협약(MOU)의 후속 조치로, 매년 양국 간 경제협력 확대 지원을 위한 비즈니스 교류 행사를 열고 있다.

이번 행사는 11년 만에 방한한 스웨덴 빅토리아 왕세녀를 비롯해 다니엘 왕자, 마리아 말메르 스테네가르드 외교부 장관, 안드레아스 칼손 국토주택 장관 등 정부 관계자와 함께 아스트라제네카(제약), 헥시콘(해상풍력에너지), 에릭슨(통신), 아틀라스콥코(산업장비), 볼보트럭(상용차), 샨풀넥스트(SMR) 등 스웨덴 핵심 기업 14개 사가 참석했다.

우리 측에서는 이인호 무협 부회장을 비롯해 삼성전자, 삼성SDI, SK텔레콤, 포스코인터내셔널, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 스웨덴과 교류를 희망하는 기업 관계자 100여 명이 참석했다.

올해 행사의 메인 테마로는 UN 지속가능발전목표 친선대사로 활동 중인 빅토리아 왕세녀의 제안을 바탕으로 양국 협력의 새로운 이정표가 될 '지속가능성'이 채택됐다.

기조연설에 나선 안드레아스 칼손 국토주택 장관은 "지속가능 성장을 위해서는 국경을 넘는 혁신과 연대가 필수적"이라며 "반도체, 배터리, 조선 분야에서 세계 최고 수준의 첨단 산업역량을 보유한 한국 기업들과의 협력을 통해 양국이 함께 성장해 나가기를 강력히 희망한다"고 밝혔다.

스웨덴 기업들은 해상풍력, 소형모듈원전(SMR), 친환경 패키징 등 자사의 핵심 기술을 소개하며 우리 기업들과의 구체적인 협력 모델을 제시했다. 이에 양국은 탄소중립 에너지 기술 공동연구 허브 설립, 해상풍력 구조물 개발, 초고압 직류송전(HVDC) 프로젝트 등 지속가능한 미래를 위한 실천방안이 담긴 3건의 MOU를 체결했다.

구체적으론 스웨덴국립연구원(RISE)-한국에너지공대-나주시의 탄소중립 에너지 기술개발용 공동연구 허브 구축 및 전력반도체 분야 협력, 헥시콘-SK오션플랜트의 부유식 해상풍력 구조물 공동 개발, 히타치에너지-HD현대일렉트릭의 미래 전력망 솔루션 협력 등이 있었다.





AD

이인호 무협 부회장은 "기후위기와 글로벌 통상환경의 불확실성속에서 개최된 이번 행사는 양국간 경제협력 분야를 전통 제조업에서 친환경, 바이오 등 신산업 분야로 확장했다는 데에 큰 의의가 있다"며 "스웨덴의 선도적인 비전과 한국의 역동적인 기술력을 결합하여 기후위기 대응과 상호 공급망 안정에 효과적으로 기여할 수 있을 것"이고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>