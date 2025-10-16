창원소방본부·경남로봇랜드, 안전한 지역사회 확산 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사회 문화 안전 협력 기반

강화를 위한 업무 협약 체결



경남 창원소방본부는 경남로봇랜드 소회의실에서 경남로봇랜드와 안전 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다.

창원소방본부, 경남로봇랜드와 협약식 단체 사진.

AD

지난 15일 열린 협약식은 이상기 창원소방본부장을 비롯해 최원기 경남로봇랜드재단 원장 등 10여명이 참석해 협약서 서명과 기념 촬영을 진행했다.

이번 협약은 안전 문화 행사를 위한 상호 교류와 안전교육 지원 등 창원시의 안전 문화 확산을 위해 마련했다.

업무협약에는 어린이 안전 문화 확산을 위한 공동프로그램 운영과 경남로봇랜드 내 안전 인프라 구축, 콘텐츠 공동제작, 지역사회 공공 협력 기반 강화 등의 내용을 담고 있다.

소방본부는 지난달 전국119소방동요경연대회를 로봇랜드에서 개최한 바 있으며, 어린이날에는 체험행사를 지원하는 등 우호 협력 관계를 위하여 지속해서 교류해 왔다.

이상기 소방본부장은 "이번 협약은 안전 업무를 수행하는 소방과 로봇산업, 테마파크를 운영하고 있는 경남로봇랜드와 함께 지역사회의 안전을 더욱 강화할 수 있는 출발점" 이라면서 "경남로봇랜드와 함께 안전 문화 조성을 위해 노력하겠다" 말했다.





AD

최원기 경남로봇랜드재단 원장은 "전국 각지에서 많은 사람들이 로봇테마파크를 방문해 안전인프라 구축은 무엇보다 중요하다"면서 "이번 협약으로 안전한 지역사회를 만들어가는 좋은 계기가 될 것으로 생각된다"고 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>