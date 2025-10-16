본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대법 판결에 SK 유동성 리스크 완화…사업구조 재편 탄력

조성필기자

심성아기자

입력2025.10.16 11:08

수정2025.10.16 11:11

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"노태우 비자금 기여 인정 재산분할비율 산정은 잘못"
법적 불확실성 남아…파기환송심서 재조정 가능성

대법원이 16일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼소송 상고심에서 원심을 부분 파기환송하면서 SK그룹은 큰 고비를 넘겼다는 평가다. 1조원이 넘는 재산분할금을 현금으로 지급하라던 2심 판결이 뒤집히며 당장의 유동성 압박은 완화됐다. 총수 개인 리스크가 경영 전반에 미칠 충격 역시 완화됐다. 현재 진행하고 있는 그룹 사업구조재편(리밸런싱)도 차질 없이 진행할 수 있게 됐다. 다만 사건이 다시 고등법원으로 넘어가면서 법적 불확실성은 여전히 남아 있다. 위자료 액수 산정에 대한 상고는 기각돼 노 관장이 받은 위자료 20억원 부분은 그대로 확정됐다.

대법 판결에 SK 유동성 리스크 완화…사업구조 재편 탄력 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장이 지난해 4월16일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 이혼 소송 항소심 공판에 출석한 모습. 연합뉴스
AD

재계와 법조계에 따르면 이날 대법원이 최 회장 측의 상고를 일부 받아들여 사건을 파기환송함에 따라 SK그룹 지배구조를 둘러싼 당장의 충격은 누그러졌다는 평가가 나온다. 만약 원심이 그대로 확정됐다면 최 회장은 노 관장에게 재산 1조3808억원과 위자료 20억원을 지급해야 했고, 대부분이 주식으로 묶인 자산 구조상 상당한 유동성 압박에 직면했을 것으로 관측됐다.


현재 최 회장은 SK㈜ 주식 1297만5472주(17.90%)를 보유하고 있다. 또 SK실트론 29.4%(총수익스와프를 통한 간접 보유), SK케미칼 우선주 6만7971주(3.21%) 등을 갖고 있다. 이 가운데 상당수는 이미 금융기관 담보나 질권으로 설정돼 있어 대규모 현금 유출 시 주식 매각 외에는 뚜렷한 유동성 확보 수단이 없었다. SK㈜의 특수관계인 포함 지분율은 25.46% 수준에 그쳐 일부라도 매각되거나 담보권이 실행될 경우 외국계 자본이 유입돼 2003년 소버린 사태와 유사한 경영권 위협이 재연될 수 있다는 우려도 제기됐다.


최 회장 측과 SK그룹은 파기환송 취지에 주목하고 있다. 1조원 이상 재산분할의 핵심 근거였던 노태우 전 대통령의 300억원 금전 지원에 대해 피고(노 관장)의 기여로 참작할 수 없다고 판단한 대목이다. 대법원은 최 회장이 부부 공동재산 형성과 무관하게 제3자에게 증여 등으로 처분한 재산은 분할 대상에 포함할 수 없다고 밝혔다. 이번 사건의 핵심 쟁점은 결혼 이전부터 보유한 자산과 혼인 기간 중 형성된 재산의 구분, 그리고 노 전 대통령의 300억원대 금전 지원의 성격이었다. 최 회장 측은 일부 자금이 최 회장의 특유재산에서 비롯된 만큼 분할 비율이 과도하다는 입장을 유지해 왔으며, 대법원이 이 부분을 재검토 대상으로 지적하면서 파기환송심에서 양측의 법리 다툼이 다시 열리게 됐다.


SK그룹은 당면했던 지배구조 불안이 한고비를 넘긴 것으로 평가했다. 총수 개인 자산이 대규모 현금 유출 위기에 놓였던 상황에서 파기환송이 결정되면서 유동성 부담과 경영권 위협이 당분간 완화된 셈이다.


이번 판결은 재계 전반에도 상징적 의미를 남겼다는 분석이 뒤따른다. 대기업 오너 개인의 사적 분쟁이 곧 기업 지배구조 리스크로 직결될 수 있다는 점을 보여준 사례로, 향후 비상장 지주회사나 오너일가의 재산 관리 방식에도 변화가 예상된다. 재계 관계자는 "총수 개인 리스크가 대규모 투자와 자금 운용에까지 영향을 미칠 수 있다는 점에서 이번 판결은 사실상 '기업 리스크 관리'의 기준선을 다시 세운 결정으로 볼 수 있다"고 말했다.

대법 판결에 SK 유동성 리스크 완화…사업구조 재편 탄력

그룹의 대규모 투자 계획도 일단 숨 고르기에 들어갈 전망이다. 최 회장은 반도체와 인공지능(AI) 인프라를 양축으로 한 '미래형 성장 전략'을 주도하고 있다. 그는 2030년까지 AI·반도체 분야에 총 82조원을 투자하겠다는 중장기 계획을 직접 제시했으며, 지난 6월에는 아마존웹서비스(AWS)와 손잡고 7조원 규모의 울산 AI 데이터센터 구축 프로젝트를 추진했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 향후 파기환송심에서 재산분할 산정 기준이 조정될 가능성이 있고, 판결 결과에 따라 다시 대규모 자금 부담이 현실화할 여지도 남아 있다. 재계 관계자는 "당장의 위기는 넘겼지만, 법적 불씨가 완전히 꺼진 것은 아니다"라며 "총수 개인 리스크가 다시 불거질 경우 그룹의 자금 운용 계획이나 투자 일정에도 변수가 생길 수 있다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1611:20
    "집보러 온다던 약속 취소" 조용한 마포, "계약금 넣는다고 몰려" 분주한 분당[부동산AtoZ]
    "집보러 온다던 약속 취소" 조용한 마포, "계약금 넣는다고 몰려" 분주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날, 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강벨트의 한 축인 마포구는 "거래할 사

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

  • 25.10.1511:04
    공급 불확실성 속 통제 강화… 국무총리 직속 '부동산 감독기구' 신설[부동산AtoZ]
    공급 불확실성 속 통제 강화… 국무총리 직속 '부동산 감독기구' 신설[부동산AtoZ]

    정부가 9·7 주택공급대책의 후속 조치로 10·15 주택시장 안정화 대책을 내놨지만, 시장 반응은 엇갈린다. 규제 강화로 단기 투기수요를 억누르면서도 실질적인 공급 확대나 세제 보완책은 빠졌다는 지적이 나온다. '신뢰'에 기댄 대책정부는 이번 대책을 통해 지역규제 확대와 대출 규제 강화를 병행해 투기수요를 억제하겠다고 밝혔다. 하지만 공급정책은 장기 계획에 머물렀다. 김규철 국토부 주택토지실장은 15일 정부서울청사

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기