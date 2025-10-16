필로폰·대마·코카인…영등포구, 마약 확산 차단에 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마약류 취급업소·유흥시설 점검 강화

최호권 구청장 "지역사회 함께 경각심 가져야 할 문제"

서울 영등포구(구청장 최호권)가 지역 내 마약류 확산을 막기 위해 마약류 취급업소와 유흥시설을 대상으로 지도·점검을 강화하고, 예방 홍보 활동을 병행한다.

유흥업소 대상 마약류 예방 특별단속 및 홍보 활동 모습. 영등포구 제공.

구는 올 11월까지 병·의원, 약국, 의약품도매상, 동물병원 등 111개소를 대상으로 마약류 관리 실태를 점검한다. 영등포구에는 총 1187개의 마약류 취급업소가 있으며, 이 중 실제 투약·조제 등 취급내역이 있는 546개소 중 약 20%를 선정해 정기 현장점검을 실시하고 있다.

점검은 마약류 취급보고 및 재고량 일치 여부, 저장 기준 준수, 잔여 마약류의 적정 폐기, 마약류 관리법 위반 여부 등을 중심으로 진행되며, 위반사항이 적발될 경우 고발이나 행정처분 등 강력한 조치를 취할 계획이다. 신규 취급업소를 대상으로는 온라인 교육 안내와 교육 자료를 배포해 마약류 관리 역량을 높이고 있다.

또한 구는 서울경찰청과 협력해 관내 유흥시설에 대한 합동 단속을 강화했다. 올해 3분기에는 ‘식품위생법’ 개정에 따른 마약류 위반행위를 집중 점검하고, 관련 법규 위반 시 1차 영업정지 3개월, 2차 영업허가 취소 또는 영업장 폐쇄 등 엄정 조치를 적용한다고 밝혔다.

합동 단속에서는 유흥·단란주점 251곳과 클럽형 일반음식점에 마약류 반입금지 포스터를 부착하고, ‘물뽕(GHB)’ 검사 키트를 배포했다. 구는 이와 함께 사회관계망서비스(SNS)를 통해 마약 관련 영업자 처벌 규정과 의심 사례 신고 방법을 알리며 경각심을 높이고 있다.

주민 참여형 예방활동도 확대 중이다. 구는 누구나 무료로 이용할 수 있는 ‘마약류 익명 검사’ 서비스를 운영하고 있으며, QR코드로 신청하면 20분 이내에 필로폰·대마·코카인 등 6종의 마약류 검사 결과를 확인할 수 있다. 양성 반응이 나타날 경우 치료기관 연계 및 비용 지원 안내도 제공한다.





최호권 영등포구청장은 “마약 문제는 지역사회 전체가 함께 경각심을 가져야 할 사회적 과제”라며 “마약류 관리와 예방 활동을 지속적으로 강화해 안전하고 건강한 영등포를 만들어가겠다”고 말했다.

마약류 예방 포스터. 영등포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

