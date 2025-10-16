서민 체감물가 더 뛴 이유…5년간 의식주 물가 연평균 4.6%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전체 물가 상승률보다 높아

주거 5.5%로 상승세 가장 커

식재료비 올라 외식 물가도 상승

"의식주 분야별 대책 마련해야"

최근 5년간 전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주 물가가 급등하면서 실제 물가상승률보다 체감 물가 부담이 더 커진 것으로 나타났다.

한국경제인협회는 16일 김상봉 한성대 경제학과 교수에게 의뢰한 '민생물가 상승 요인 분석 및 대책' 보고서를 통해 최근 5년간(2019∼2024년) 의식주 물가 연평균 상승률이 4.6%로, 전체 물가(2.8%) 대비 1.8%포인트 높았다고 밝혔다. 한경협은 "민생과 직결된 의식주 물가의 가파른 상승으로 서민들의 체감물가 부담이 컸을 것"이라며 민생물가 안정을 위한 근본적인 대책이 필요하다고 강조했다.

의식주 항목 중 가장 높은 상승세를 보인 것은 주거 물가였다. 최근 5년간 주거 물가는 연평균 5.5% 올라 전체 물가 상승률을 크게 웃돌았다. 세부적으로는 ▲전기·가스 및 기타연료(7.0%) ▲수도·주거 관련 서비스(4.3%) ▲주거시설 유지·보수(4.0%) 순으로 올랐다. 보고서는 "원료 수입 의존도가 큰 전기·가스 요금이 크게 오른 데다, 코로나19와 러·우 전쟁 여파로 천연가스 가격이 급등하고 환율도 상승했기 때문"이라고 분석했다.

챗지피티(ChatGPT)로 제작한 이미지

AD

특히 공동주택 관리비는 인건비와 전기요금 인상 등으로 5년 새 33.1% 급등했다. 2019년 1㎡당 2245원이던 관리비는 올해 2988원으로 뛰었다. 국민평형(전용 84㎡) 기준으로는 월 18만8580원에서 25만992원으로 늘어난 셈이다. 여기에 목재·시멘트 등 원자재 가격 상승으로 주거시설 유지·보수 비용도 오르며 주거비 전반의 부담이 커졌다고 설명했다.

식생활 물가 역시 연평균 4.6% 상승하며 높은 오름세를 기록했다. 식료품(5.2%), 음식서비스(4.0%), 비주류 음료(3.9%) 등 대부분 항목에서 가격이 빠르게 올랐다. 보고서는 "식생활 물가는 소비자물가지수 산출 시 가중치가 높아 체감물가에 미치는 영향이 크다"며 "농산물 유통비용 상승과 국제 농식품 가격 상승이 주 요인"이라고 덧붙였다.

한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 유통비용이 소비자 가격에서 차지하는 비중은 2019년 47.5%에서 2023년 49.2%로 높아졌다. 여기에 기후변화로 인한 생산 불안정으로 UN 식량농업기구(FAO)의 세계 식량가격지수도 2021년 이후 120.0을 상회하고 있다.

외식 물가 상승도 이어졌다. 보고서는 "최근 4년간(2019∼2023년) 외식업계의 영업비용 중 가장 큰 부담요인은 식재료비(연평균 9.8%↑)"라며 "인건비(연 5.8%↑), 임차료(4.6%↑), 배달 수수료 등 기타(11.3%↑)도 외식가격 상승 압력을 높였다"고 했다.

의류 물가도 꾸준히 오름세를 보였다. 보고서에 따르면 옷, 장신구 등 의류 물가는 최근 5년간 연평균 2.9% 상승했다. 보고서는 의류 물가 상승에는 다품종·소량생산 구조, 소비자의 브랜드 선호도, 재고 부담, 인건비 및 국제운임 상승 등 복합 요인이 작용했다고 분석했다.

보고서는 의식주 물가가 전체 물가보다 빠르게 상승한 배경으로 ▲국제 에너지 및 농식품 가격 상승 ▲높은 유통비용 ▲인건비 부담 등 구조적 요인을 지목했다. 천연가스 가격 급등, 농산물 수입 의존도 확대, 유통 단계 중첩에 따른 비용 전가가 모두 체감물가 상승으로 이어졌다는 것이다.

한경협은 보고서에서 "민생물가 안정을 위해 '의·식·주' 각 분야에 맞춘 대책이 병행돼야 한다"고 제언했다.

의 분야에서는 인공지능(AI) 정밀 수요 예측을 통한 재고관리 및 원가절감, 로봇 등 생산 자동화를 통한 효율성 제고가 필요하다고 했다. 의류산업의 디지털 전환을 통해 생산성과 비용 효율을 높이자는 취지다.

식 분야에서는 농산물 중 개방도가 높은 곡물을 중심으로 수입가 상승분을 보전하는 물가 완충 장치가 필요하다고 주장했다. 2022년 국제 밀 가격의 강세가 지속된 가운데 정부가 제분업체에 수입가 상승분의 일부를 보전해 물가 안정을 유도했던 바 있다. 또 최종 소비자 가격에 영향을 미치는 고비용 유통구조를 개선하기 위해 온라인 도매시장 활성화를 통한 유통단계 축소가 필요하다고 제언했다. 이밖에도 스마트팜 조성으로 생산성을 높이고, 가격변동성이 높은 과일·채소의 수입선 확충을 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀야 한다고 강조했다.





AD

주 분야에서는 주차장, 엘리베이터 등 공용공간에 형광·백열등 대신 에너지 절감 시설 설치, 인근 아파트 단지 간 공동관리 등을 통한 인건비 감축 등을 대안으로 제시했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>