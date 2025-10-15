영덕군, '7번째 무지개 콘서트' 10월 마지막 밤 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘지역 공연팀’, ‘무지컬배우 정영주’ 출연

경북 영덕군 가족센터(센터장 이안국)는 오는 31일 오후 6시 40분부터 예주문화예술회관에서 '일곱 번째 무지개 콘서트'를 개최한다.

경북북부권문화정보센터와 영덕문화관광재단의 후원으로 열리는 이번 공연은 센터 프로그램으로 운영하는 공연팀과 지역예술인들의 무대로 식전공연, 본 공연 등으로 대중성과 예술성을 아우르는 아름다운 선율과 화음을 선사한다.

식전공연에는 고향사랑 기금으로 운영되는 '토닥토닥 영덕문화센터 유아발레팀', 관내 초등학생으로 구성된 '초등 치어리딩', '다문화가족 자조모임'의 필리핀 전통춤 공연과 초등·중등 학생으로 구성된 '얼∼쑤! 풍물단'의 신나는 무대가 펼쳐지며 막을 올린다.

본 공연에는 지역의 60세 이상 남녀로 구성된 '골든에이지 합창단'의 합창과 독창과 중창, 영덕군 가족으로 구성된 '무지개 합창단', 관내 초·중학생으로 구성된 '초등 보컬팀'과 '초등 댄스팀'의 무대가 온 가족을 아우르는 공연으로 따뜻함을 선물할 예정이다.

또 지역합창단으로는 '블루아라 합창단'과 '영덕군여성합창단'의 무대가 펼쳐지고 특별출연으로는 대중적으로 널리 알려진 뮤지컬배우 '정영주'의 멋진 무대가 펼쳐지며 감성 충전의 기회를 제공한다.

아름다운 선율과 함께 10월의 마지막 밤을 위해 준비한 이번 행사를 통해 공연팀과 관객이 함께 즐기고 행복한 추억을 담아갈 수 있는 멋진 콘서트가 펼쳐질 예정이다.





또 센터에서는 지역상품권 50만원과 다양한 상품권을 비롯해 가전제품 등을 추첨해 참석자들에게 나눠 준다.

무지개콘서트 포스터.

