이상민 국민의힘 대전시당위원장 별세…심정지 상태로 발견

5선 국회의원을 지낸 이상민 국민의힘 대전시당위원장이 15일 숨졌다.

이 위원장은 이날 오전 9시 30분께 대전 유성구 한 아파트에서 심정지 상태로 쓰러진 것으로 알려졌다.





이 위원장은 출동한 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

