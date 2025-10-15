삼성복지재단, 전국 어린이집 원장 특강 'C&I DAY 2차' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 11일 삼성아동교육문화센터서 열려

명사 강연·문화 프로그램 등 진행

보육 헌신 원장들에 배움·휴식 시간 선사

삼성복지재단은 보육 현장에서 헌신하는 전국 어린이집 원장들에게 영감을 제공하고 재충전 시간을 지원하기 위해 다음 달 11일 삼성아동교육문화센터에서 '2025 전국 어린이집 원장특강 C&I DAY 2차'를 온·오프라인으로 개최한다고 15일 밝혔다.

전국 어린이집 원장 특강 'C&I DAY 2차' 포스터. 삼성복지재단 제공

이번 특강은 '행복과 성장을 위한 마음 리셋'이란 주제로 진행된다. 평소 접하기 어려운 명사를 초청해 리더십과 전문성을 강화할 수 있는 맞춤형 강연이 열리고 리움미술관 전시 관람과 음악회 공연 감상도 한다.

명사 강연에는 리더십과 영유아 발달 이해를 주제로 이호선 숭실사이버대학교 교수가 '리더를 위한 내면 회복 가이드' 강연을 한다. 리더들이 겪는 심리적 부담과 갈등을 해소하고 회복하는 구체적인 방법을 제시한다. 천근아 세브란스병원 교수는 '아이 두뇌 발달에 따른 신호 읽기' 강연에서 영유아의 뇌 발달을 이해하고 아이의 행동 뒤에 숨어있는 정서와 발달 신호를 읽어내는 방법을 제시할 예정이다.

현장 참여자들을 대상으로 리움미술관의 다양한 전시를 감상하는 시간도 제공된다. 한국 동시대 미술의 거장 이불 작가의 대규모 서베이 전시 '이불: 1998년 이후'를 비롯해, 현대미술의 흐름을 현재적 시각으로 조명하는 '현대미술 소장품', 한국 전통 미술의 모든 분야를 망라한 '고미술 소장품' 상설전을 관람할 수 있다. 행사는 삼성아동교육문화센터 강당에서 열리는 고상지 트리오 콘서트로 마무리될 예정이다.

특강 참가 신청은 이날 오전 10시부터 삼성복지재단 홈페이지에서 무료로 할 수 있다. 다음 달 11일 특강 당일에는 '삼성 e-보수교육캠퍼스' 유튜브 라이브 링크를 통해 누구나 실시간으로 시청이 가능하다





삼성복지재단은 2022년부터 '전국 어린이집 원장특강 C&I DAY'를 운영해 왔다. 이날 현재까지 7회에 걸쳐 온·오프라인 약 2만명이 참여했다. 매회 3000여명이 꾸준히 참석하는 등 보육직무를 넘어선 폭넓은 주제의 명사 강연과 삼성의 특별한 문화예술 체험 행사로 높은 호응을 얻고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

