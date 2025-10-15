춘천시 "단 1분, 춘천 고향사랑을 AI로 표현하세요"

내달 5일까지 '춘천시 고향사랑기부제 AI 숏폼 공모전'
AI 활용해 취지·답례품·세액공제 등 영상 제작
최우수 50만원 등 5명 시상…12월 초 결과 발표
강원도 춘천시 고향사랑기부제를 AI 숏폼으로 알린다.
춘천시(시장 육동한)는 15일부터 내달 5일까지 숏폼 영상 공모전을 개최한다. 주제는 'AI로 표현하는 춘천시 고향사랑기부제 이야기'로 춘천시 고향사랑기부제에 관심있는 누구나 참여할 수 있다.
참가자는 고향사랑기부제도의 취지나 답례품, 세액공제 등 다양한 내용을 담은 영상을 제작해 유튜브·인스타그램·네이버 등 개인 계정에 영상을 업로드한 뒤 이메일로 신청서를 접수하면 된다.
심사는 공모요건에 맞지 않은 작품을 제외하고 심사를 통해 순위별로 △최우수 50만원(1명) △우수 20만원(1명) △장려 10만원(3명)을 수여한다. 수상작은 12월 초에 발표하며 시 공식 SNS 등에서 게시한다.
춘천시 관계자는 "빠르게 진화하는 온라인 콘텐츠 지형 변화에 발맞춰 AI 특화 공모전을 마련했다"며 "생성형 AI를 통해 상상 속 아이디어가 구현되고 더 많은 사람에게 전해지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
