국정자원 화재 시스템 309개 정상화…복구율 43.6%

1등급 복구율 77.5%·2등급 54.4%

윤호중 "1·2등급 이달 내 복구"

국가정보자원관리원 화재로 멈췄던 시스템 43.6%가 복구됐다.

15일 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 9시 기준 709개 시스템 중 309개 시스템이 정상화되면서 복구율이 43.6%가 됐다.

전날 오후 9시 306개에서 3개 시스템이 추가 복구됐다. 국무조정실 통합중계 및 모니터링(4등급), 과기정통부 연구원 업무지원(4등급), 산업통상부 광업등록사무소 홈페이지(3등급) 등이다. 다만, 광업등록사무소 홈페이지의 경우 광업권 온라인 민원발급, 광업권 민원서식 등 일부 연계 서비스는 이용할 수 없는 상태다.

전체 1등급 시스템 40개 중 31개가 복구돼 복구율은 77.5%다. 2등급 복구율은 54.4%, 3등급 47.1%, 4등급 34.7%다. 정부는 사용자가 많은 주요 시스템인 1·2등급 시스템을 우선 복구한다는 방침이다.





윤호중 행정안전부 장관은 전날 국회 국정감사에서 "1·2등급 시스템 복구는 이달 말을 목표로 하고, 완전히 소실된 7-1 전산실 시스템 복원은 다음 달 20일께까지 하려고 한다"고 말했다.





